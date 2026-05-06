Про можливість зняття зі змагань у Парижі Соболенко повідомила на пресконференції перед стартом турніру у Римі. Її слова наводить сайт btu.org.ua.

Що сказала Соболенко та які її мотиви?

Лідерка світової класифікації у жінок виявилась незадоволеною рівнем фінансового забезпечення, яка отримають учасники Відкритого чемпіонату Франції.

За словами Соболенко, у тенісі "усе шоу тримається на гравцях", тому вони повинні отримувати більший відсоток від доходів турніру.

Коли дивишся на цифри і на суми, які отримують гравці… Я вважаю, що все це шоу тримається на нас. Без нас не було б ні турніру, ні цього видовища. Думаю, ми безумовно заслуговуємо на вищий відсоток. Думаю, в якийсь момент ми можемо дійти до бойкоту. Мені здається, це буде єдиний спосіб боротися за свої права,

– сказала Соболенко.

Зазначимо, що білоруська спортсменка є не єдиною у своїх поглядах. За повідомленням The Guardian, днями, окрім Соболенко, тенісні зірки Новак Джокович, Яннік Сіннер і Корі Гофф виступили зі спільною заявою про необхідність додаткового збільшення призових на "Ролан Гаррос".

Відомо, що гравців обурило підняття призових у Парижі, яке цьогоріч становитиме 9,5 відсотка. Вони порівнюють французький турнір із Відкритим чемпіонатом США, де торік організатори збільшили призовий фонд на 20 відсотків.

Яку репутацію Аріна Соболенко має в Україні?

Вона відома тим, що зберігає лояльність диктаторському режиму в Білорусі й уникає питань про російсько-українську війну. Нещодавно спортсменка скаржилась на те, що кілька років тому "на неї тиснули питаннями про політику".

Раніше вона мала хороші стосунки з диктатором Олександром Лукашенком. У інтерв'ю tut.by говорила про нього, як про члена своєї команди. У 2020 році, на фоні протестів у рідній країні, Соболенко підписала лист на підтримку самопроголошеного президента Білорусі.

