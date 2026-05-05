15-та ракетка світу ухвалила рішення не виступати на змаганнях у Римі, які теж належать до елітної категорії WTA 1000. Як пише Ukrainian Tennis, йдеться про медичні причини.
Чому Марта Костюк пропустить турнір у Римі?
За інформацією з табору українки, вона зазнала травми правого стегна. Терміни відновлення поки невідомі, але ушкодження точно не дозволяє Марті грати на наступного ґрунтовому "тисячнику", який починається у Римі вже сьогодні, 5 травня.
Перед другим у сезоні турніром Великого шолому "Ролан Гаррос" в календарі Костюк залишалися ще одні змагання – WTA 500 у Страсбурзі.
Поки що вона залишається у заявці – це свідчить про те, що травма все ж не настільки серйозна, щоб відмовлятися від головних змагань ґрунтового сезону. Наприклад, іспанець Карлос Алькарас ще понад тиждень тому ухвалив рішення пропустити французький "мейджор" через проблеми із зап'ястком.
Скільки рейтингу і призових втратить Костюк через зняття з турніру в Римі?
За інформацією WTA Tennis, минулорічне досягнення Марти Костюк у Римі у вигляді потрапляння в 1/8 фіналу оцінюється у 120 рейтингових балів. Захистити їх українка не зможе, тож ці очки "згорять", знизивши загальний результат.
Таким чином Костюк ризикує втратити свою рекордну 15-ту позицію, адже суперниці нижче її у рейтингу можуть спробувати надолужити відставання.
Переможниця турніру в Римі заробить не лише 1000 очок, але й понад 1,2 мільйона доларів. Якби Марта знову вийшла в 1/8 фіналу, то стала б багатшою на майже 80 тисяч в американській валюті.
Яку рекордну серію має Марта Костюк?
- Українська тенісистка не знає гіркоти поразки на корті ось вже 11 матчів одиночного розряду поспіль у WTA-турі. За цей час вона виграла два турніри – у Руані та Мадриді.
- У фіналі в іспанській столиці Костюк вдруге за кар'єру розібралася з "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою. Це була найбільша перемога у її тенісній кар'єрі.
- Після успіху на корті Костюк виконала сальто, а представниця країни-агресора на церемонії нагородження не змогла стриматися і розплакалася.
- За цю звитягу Марта заробила понад мільйон доларів та одразу 1000 очок до рейтингу.