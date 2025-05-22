Однією із таких український красивих тенісисток є переможниця юніорського Відкритого чемпіонату Австралії-2017 в одиночному розряді та друга ракетка України Марта Костюк. У 2023-му році тенісистка зі столиці України зникла зі списку завидних холостячок українського спорту.

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Обрала українського козака

24 Канал розповідає про особисте життя Марти Костюк, її чоловіка та перше поповнення у їх родині.

1 листопада 2025 року Марта Костюк та її чоловік Георгій відсвяткують другу річницю шлюбу. Як же розпочалась романтична історія кохання пари? Розповідаємо…

Коли тенісистці було 15 років вона почала зустрічатись із російським тенісистом, який на той момент був старшим за неї на 2 роки. Однак у 2020-му році пара розійшлась. Після чого з'явилась інформація, що Костюк зав'язала стосунки з іншим російським представником. Але і ці стосунки Марта перервала після початку повномасштабної війни Росії у її рідній країні.

Талановита тенісистка відмовилась від ворожих представників, аби обрати справжнього українського козака Георгія.

Освідчення у Києві

15 квітня 2023 року на сторінці тенісистки в інстаграмі з'явилось спільне фото із бойфрендом. На безіменному пальці Марти красувалась каблучка. Георгій освідчився Костюк.

Пропозицію руки та серця Георгій зробив у рідному місті тенісистки – Києві, а точніше на Володимирській гірці. Саме із цієї локації можна насолодитись краєвидами столиці.



Освідчення для Марти Костюк / Фото з інстаграму тенісистки

Розкішне весілля на Кіпрі

Ще того ж 2023-го року 2 листопада українська тенісистка поділилась світлинами із святкової події – власного весілля, яке відбулось днем раніше. Костюк та її коханий відсвяткували одну із найпам'ятніших подій на Кіпрі у колі найрідніших людей.

Весілля Марти Костюк / Фото з інстаграму тенісистки

Унікальна сукня від Wilson

Особливу увагу слід звернути на оригінальну весільну сукню тенісистки. Цікаво, що із реалізацією ідеї Марті допоміг американський бренд спортивного одягу Wilson. Плаття складалось із двох частин. Згодом з'явилась репліка цієї сукні Марти, але вже у вигляді тенісного одягу для матчів.

Wilson завжди підтримував мої мрії на корті, але мої стосунки з брендом виходять далеко за межі тенісу. Велике дякую та величезна подяка талановитій команді, яка працювала над моїм вимогливим графіком туру, щоб здійснити ще одну мрію; звичайне, унікальне весільне плаття, яке виявилося навіть більш дивовижною, ніж я могла собі уявити,

– писала в інстаграмі теніситка.

Як створювалась сукня Костюк від Wilson: дивіться відео

Українська тенісистка зіграла у репліці свого весільного плаття на одному із найстаріших турнірів Вімблдон.

Щаслива пара полюбляє викладати спільні світлини у своїх соцмережах.

Спільні світлини Марти та Георгія / Фото з інстаграму чоловіка тенісистки

Пухнасте поповнення у родині тенісистки: песик вже став зіркою соцмереж

Наразі пара не відчула смаку батьківства. Натомість Марта та Георгій завели собаку, яка вже стала зіркою соцмереж та світової тенісної спільноти. Адже песик на прізвисько Мандер підтримує свою господарку із трибун найкращих тенісних арен світу.

Домашній улюбленець пари / Фото з інстаграму Георгія, Getty Images

Пара турботливо піклується про свого пухнастого домашнього улюбленця, тому у майбутньому точно будуть прекрасними батьками.