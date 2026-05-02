Українська тенісистка провела один із найяскравіших матчів у кар'єрі, не лише зламавши фаворитку турніру, а й подарувавши фанатам момент, який уже називають символом її прориву. Мадрид побачив не просто перемогу, а справжню емоційну виставу з контрастом радості та розпачу, передає 24 Канал.

Як святкувала перемогу Костюк?

Після вирішального розіграшу Костюк не стримала емоцій: українка впала на корт, а згодом виконала ефектне сальто, чим буквально підірвала трибуни. Така реакція стала символом її найбільшого успіху в кар'єрі, адже титул у Мадриді – перший для Марти на рівні WTA 1000.

23-річна українка продемонструвала не лише потужний теніс, а й характер, витримавши тиск у другому сеті та закривши матч у двох партіях – 6:3, 7:5. Завдяки цьому успіху Костюк підніметься до рекордного для себе місця у світовому рейтингу.

Сльози росіянки після поразки

Для Мірри Андрєєвої, яка вважалася фавориткою фіналу, поразка стала надзвичайно болючою. Під час церемонії нагородження росіянка не змогла стримати сліз, подякувала своїй команді та привітала Костюк із перемогою.

Mirra Andreeva to her team after losing to Marta Kostyuk in the Madrid final:



“Thanks to my team for always being there for me. I’m sorry. I promised myself I’m not gonna cry. I’m sorry. ? I’m just not gonna look at you because it’s easier like this. Thanks to my team for… pic.twitter.com/nqwdUSicN7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 2, 2026

Сама Марта після матчу наголосила, що цей титул став результатом наполегливості, підтримки команди та боротьби до останнього.

Стояти тут прямо зараз – неймовірно. Мені знадобилося багато років, щоб досягти цього. Одне слово, про яке я зараз думаю, це послідовність. Вона проявляється щодня, незалежно від того, наскільки це важко. Незалежно від того, наскільки ви любите чи ненавидите те, що робите. Думаю, я робила це дуже добре останніми роками. Тому я дуже пишаюся собою та своєю командою. Щиро дякую вам за те, що були поруч зі мною. Я думаю, що тільки ми знаємо, через що ми пройшли і скільки разів я хотіла здатися. Ви тримали мене на плаву. Ви підштовхували мене продовжувати. Ось чому я тут сьогодні,

– сказала після фіналу українська тенісистка.

