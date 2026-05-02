Украинская теннисистка провела один из самых ярких матчей в карьере, не только сломав фаворитку турнира, но и подарив фанатам момент, который уже называют символом ее прорыва. Мадрид увидел не просто победу, а настоящий эмоциональный спектакль с контрастом радости и отчаяния, передает 24 Канал.

Как праздновала победу Костюк?

После решающего розыгрыша Костюк не сдержала эмоций: украинка упала на корт, а затем выполнила эффектное сальто, чем буквально взорвала трибуны. Такая реакция стала символом ее самого большого успеха в карьере, ведь титул в Мадриде – первый для Марты на уровне WTA 1000.

23-летняя украинка продемонстрировала не только мощный теннис, но и характер, выдержав давление во втором сете и закрыв матч в двух партиях – 6:3, 7:5. Благодаря этому успеху Костюк поднимется до рекордного для себя места в мировом рейтинге.

Слезы россиянки после поражения

Для Мирры Андреевой, которая считалась фавориткой финала, поражение стало чрезвычайно болезненным. Во время церемонии награждения россиянка не смогла сдержать слез, поблагодарила свою команду и поздравила Костюк с победой.

Мирра Андреева своей команде после проигрыша Марте Костюк в финале Мадрида:



"Спасибо моей команде за то, что всегда были рядом. Мне очень жаль. Я обещала себе, что не буду плакать. Простите, ? Я просто не буду смотреть на вас, потому что так легче. Спасибо моей команде за..

Сама Марта после матча отметила, что этот титул стал результатом настойчивости, поддержки команды и борьбы до последнего.

Стоять здесь прямо сейчас – невероятно. Мне понадобилось много лет, чтобы достичь этого. Одно слово, о котором я сейчас думаю, это последовательность. Она проявляется каждый день, независимо от того, насколько это трудно. Независимо от того, насколько вы любите или ненавидите то, что делаете. Думаю, я делала это очень хорошо в последние годы. Поэтому я очень горжусь собой и своей командой. Спасибо вам за то, что были рядом со мной. Я думаю, что только мы знаем, через что мы прошли и сколько раз я хотела сдаться. Вы держали меня на плаву. Вы подталкивали меня продолжать. Вот почему я здесь сегодня,

– сказала после финала украинская теннисистка.

