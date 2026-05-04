Марта стала чемпіонкою престижного турніру категорії WTA1000, який проходив у Мадриді. У фіналі змагання Костюк здобула перемогу над "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою, повідомляє 24 Канал.
На якому місці Костюк?
Цей тріумф приніс українці не тільки шалені призові. Дівчина змогла здійснити крутий стрибок у оновленому рейтингу WTA, повернувшись у топ-20.
Ба більше, Марта застрибнула аж на 15 місце, що є найкращим показником за всю її кар'єру. Успіх в Мадриді підняв Костюк на вісім сходинок вгору.
Рейтинг WTA станом на 4 травня:
- Аріна Соболенко – 10110
- Олена Рибакіна – 8555
- Іга Свьонтек – 6948
- Коко Гауфф – 6749
- Джессіка Пегула – 6136
- Аманда Анісімова – 5985
- Мірра Андрєєва – 4181
- Ясміне Паоліні – 3722
- Вікторія Мбоко – 3531
- Еліна Світоліна – 3530
…
- 16. Марта Костюк – 2507
- 52. Даяна Ястремська – 1175
- 57. Юлія Стародубцева – 1044
- 68. Олександра Олійникова – 940
- 93. Ангеліна Калініна – 833
- 95. Дар’я Снігур – 828
- 152. Вероніка Подрез – 511
Виграти тут неймовірно. До минулого року в мене була дуже погана статистика матчів у Мадриді, тому зараз це надзвичайно особливі емоції. Перед матчем я хотіла насамперед отримати задоволення від гри, незалежно від результату. Цього мені вдалося досягти. А перемога – це вже бонус,
– передає слова Костюк сайт БТУ.
Першою ж ракеткою України залишається Еліна Світоліна. Проте одеситка невдало виступила у Мадриді, вилетівши у першому колі від Анни Бондар.
Через це Еліна впала з 7 на 10-те місце у світовому рейтингу. Окрім цього, Ангеліна Калініна увірвалась у топ-сотню рейтингу. Таким чином, вперше в історії Україна представлена у топ-100 аж сімома тенісистками.
Як Костюк виступає у 2026 році?
- Поточний рік українка також почала з виходу в фінал на змаганні WTA500 у Брісбені. Тоді Марта поступилась у вирішальному матчі першій ракетці світу Аріні Сабаленко (4:6, 3:6).
- Після того українка не надто вражала. На Australian Open тенісистка сенсаційно вилетіла в першому колі від француженкою Ельзи Жакемо (7:6, 6:7, 6:7).
- А на Індіан-Веллс та в Маямі Костюк програла вже у другому колі. В обох випадках – другій ракетці світу Олені Рибакіній.
- Проте у Руані Марта повернулась на топ-рівень. Українка виграла змагання категорії WTA250, здолавши у фіналі іншу нашу співвітчизницю Вероніку Подрез.