Марта стала чемпионкой престижного турнира категории WTA1000, который проходил в Мадриде. В финале соревнования Костюк одержала победу над "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой, сообщает 24 Канал.

На каком месте Костюк?

Этот триумф принес украинке не только огромные призовые. Девушка смогла совершить крутой прыжок в обновленном рейтинге WTA, вернувшись в топ-20.

Более того, Марта запрыгнула аж на 15 место, что является лучшим показателем за всю ее карьеру. Успех в Мадриде поднял Костюк на восемь ступенек вверх.

Рейтинг WTA по состоянию на 4 мая:

Арина Соболенко – 10110 Елена Рыбакина – 8555 Ига Свёнтек – 6948 Коко Гауфф – 6749 Джессика Пегула – 6136 Аманда Анисимова – 5985 Мирра Андреева – 4181 Ясмине Паолини – 3722 Виктория Мбоко – 3531 Элина Свитолина – 3530

..

16. Марта Костюк – 2507

52. Даяна Ястремская – 1175

57. Юлия Стародубцева – 1044

68. Александра Олейникова – 940

93. Ангелина Калинина – 833

95. Дарья Снегирь – 828

152. Вероника Подрез – 511

Выиграть здесь невероятно. До прошлого года у меня была очень плохая статистика матчей в Мадриде, поэтому сейчас это очень особые эмоции. Перед матчем я хотела прежде всего получить удовольствие от игры, независимо от результата. Этого мне удалось достичь. А победа – это уже бонус,

– передает слова Костюк сайт БТУ.

Первой же ракеткой Украины остается Элина Свитолина. Однако одесситка неудачно выступила в Мадриде, вылетев в первом круге от Анны Бондарь.

Поэтому Элина упала с 7 на 10-е место в мировом рейтинге. Кроме этого, Ангелина Калинина ворвалась в топ-сотню рейтинга. Таким образом, впервые в истории Украина представлена в топ-100 аж семью теннисистками.

