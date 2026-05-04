Марта стала чемпионкой престижного турнира категории WTA1000, который проходил в Мадриде. В финале соревнования Костюк одержала победу над "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой, сообщает 24 Канал.
На каком месте Костюк?
Этот триумф принес украинке не только огромные призовые. Девушка смогла совершить крутой прыжок в обновленном рейтинге WTA, вернувшись в топ-20.
Более того, Марта запрыгнула аж на 15 место, что является лучшим показателем за всю ее карьеру. Успех в Мадриде поднял Костюк на восемь ступенек вверх.
Рейтинг WTA по состоянию на 4 мая:
- Арина Соболенко – 10110
- Елена Рыбакина – 8555
- Ига Свёнтек – 6948
- Коко Гауфф – 6749
- Джессика Пегула – 6136
- Аманда Анисимова – 5985
- Мирра Андреева – 4181
- Ясмине Паолини – 3722
- Виктория Мбоко – 3531
- Элина Свитолина – 3530
- 16. Марта Костюк – 2507
- 52. Даяна Ястремская – 1175
- 57. Юлия Стародубцева – 1044
- 68. Александра Олейникова – 940
- 93. Ангелина Калинина – 833
- 95. Дарья Снегирь – 828
- 152. Вероника Подрез – 511
Выиграть здесь невероятно. До прошлого года у меня была очень плохая статистика матчей в Мадриде, поэтому сейчас это очень особые эмоции. Перед матчем я хотела прежде всего получить удовольствие от игры, независимо от результата. Этого мне удалось достичь. А победа – это уже бонус,
– передает слова Костюк сайт БТУ.
Первой же ракеткой Украины остается Элина Свитолина. Однако одесситка неудачно выступила в Мадриде, вылетев в первом круге от Анны Бондарь.
Поэтому Элина упала с 7 на 10-е место в мировом рейтинге. Кроме этого, Ангелина Калинина ворвалась в топ-сотню рейтинга. Таким образом, впервые в истории Украина представлена в топ-100 аж семью теннисистками.
Как Костюк выступает в 2026 году?
- Текущий год украинка также начала с выхода в финал на соревновании WTA500 в Брисбене. Тогда Марта уступила в решающем матче первой ракетке мира Арине Сабаленко (4:6, 3:6).
- После того украинка не слишком впечатляла. На Australian Open теннисистка сенсационно вылетела в первом круге от француженки Эльзы Жакемо (7:6, 6:7, 6:7).
- А на Индиан-Уэллс и в Майами Костюк проиграла уже во втором круге. В обоих случаях – второй ракетке мира Елене Рыбакиной.
- Однако в Руане Марта вернулась на топ-уровень. Украинка выиграла соревнования категории WTA250, одолев в финале другую нашу соотечественницу Веронику Подрез.