В этом же году на соревновании снова зажгли украинки. Свитолина пропустила турнир, однако участие в нем приняли три наши соотечественницы, сообщает 24 Канал.

Как завершился украинский финал?

Александра Олейникова завершила выступления уже во втором раунде, вылетев от Анны Бондарь. В свою очередь главной сенсацией соревнования стала 19-летняя Вероника Подрез. Уроженка Новой Каховки прошла трех топовых соперниц:

Слоан Стивенс (США)

Элизабетт Коччаретто (Италия)

Кэти Бултер (Великобритания)

Более того, в полуфинал соперница украинки Сорана Кирстя снялась с матча, позволив Веронике впервые в карьере выйти в финал соревнования WTA. Там Подрез уже ждала вторая ракетка Украины Марта Костюк.

Таким образом, это был первый в истории турниров WTA финал с участием исключительно украинок. Что же касается самого матча, то Подрез дала бой уроженке Киева.

В каждом из сетов Вероника сделала по два брейка, но при этом нередко ошибалась и на своих подачах. В итоге Костюк на классе одержала победу – 6:3, 6:4.

Обзор матча Марта Костюк – Вероника Подрез: смотреть видео

Таким образом, Марта выиграла лишь второй трофей в своей карьере. Ранее киевлянка торжествовала также на уровне WTA250, на соревновании в Остине в 2023-м.

