В этом же году на соревновании снова зажгли украинки. Свитолина пропустила турнир, однако участие в нем приняли три наши соотечественницы, сообщает 24 Канал.
Как завершился украинский финал?
Александра Олейникова завершила выступления уже во втором раунде, вылетев от Анны Бондарь. В свою очередь главной сенсацией соревнования стала 19-летняя Вероника Подрез. Уроженка Новой Каховки прошла трех топовых соперниц:
- Слоан Стивенс (США)
- Элизабетт Коччаретто (Италия)
- Кэти Бултер (Великобритания)
Более того, в полуфинал соперница украинки Сорана Кирстя снялась с матча, позволив Веронике впервые в карьере выйти в финал соревнования WTA. Там Подрез уже ждала вторая ракетка Украины Марта Костюк.
Таким образом, это был первый в истории турниров WTA финал с участием исключительно украинок. Что же касается самого матча, то Подрез дала бой уроженке Киева.
В каждом из сетов Вероника сделала по два брейка, но при этом нередко ошибалась и на своих подачах. В итоге Костюк на классе одержала победу – 6:3, 6:4.
Таким образом, Марта выиграла лишь второй трофей в своей карьере. Ранее киевлянка торжествовала также на уровне WTA250, на соревновании в Остине в 2023-м.
Как Костюк выступает в 2026 году?
- Марта прервала серию из трех поражений в финалах WTA500. После триумфа в Остине Костюк уступила в 2024 году в Сан-Диего (против Кэти Бултер) и Штутгарте (против Елены Рыбакиной).
- Текущий год украинка также начала с выхода в финал на соревновании WTA500 в Брисбене. Тогда Марта уступила в решающем матче первой ракетке мира Арине Сабаленко (4:6, 3:6).
- После того финала Марта не слишком впечатляла. На Australian Open девушка сенсационно вылетела уже в первом круге от француженки Эльз Жакемо (7:6, 6:7, 6:7).
- А на Индиан-Уэллс и в Майами Костюк проигрывала уже во втором круге. В обоих случаях – второй ракетке мира Елене Рыбакиной.
- К соревнованию в Руане Марта подошла на 28-м месте в рейтинге WTA, но триумф в турнире поднимет Марту на 25-ю строчку. Что же касается Подрез, то девушка должна совершить прыжок с 209-го на 152-е место.