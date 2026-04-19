Цього ж року на змаганні знову запалили українки. Світоліна пропустила турнір, проте участь у ньому взяли три наші співвітчизниці, повідомляє 24 Канал.

До теми Навіть без фіналу: Світоліна заробила десятки тисяч за виступи у Штутгарті

Як завершився український фінал?

Олександра Олійникова завершила виступи вже в другому раунді, вилетівши від Анни Бондар. У свою чергу головною сенсацією змагання стала 19-річна Вероніка Подрез. Уродженка Нової Каховки пройшла трьох топових суперниць:

Слоан Стівенс (США)

Елізабетт Коччаретто (Італія)

Кеті Бултер (Велика Британія)

Ба більше, у півфінал суперниця українки Сорана Кирстя знялась з матчу, дозволивши Вероніці вперше в кар'єрі вийти у фінал змагання WTA. Там на Подрез вже чекала друга ракетка України Марта Костюк.

Таким чином, це був перший в історії турнірів WTA фінал за участю виключно українок. Що ж стосується самого матчу, то тут Подрез дала бій уродженці Києва.

В кожному із сетів Вероніка зробила по два брейки, але при цьому нерідко помилялась і на своїх подачах. У підсумку Костюк на класі здбула перемогу – 6:3, 6:4.

Огляд матчу Марта Костюк – Вероніка Подрез: дивитися відео

Таким чином, Марта виграла лише другий трофей у своїй кар'єрі. Раніше киянка тріумфувала також на рівні WTA250, на змаганні в Остіні у 2023-му.

Як Костюк виступає у 2026 році?