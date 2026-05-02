Вторая ракетка Украины дожала нейтральную россиянку в решающем матче престижного грунтового турнира. Костюк продемонстрировала характер, агрессию и хладнокровие, победив свою соперницу в двух сетах со счетом 6:3, 7:5, передает 24 Канал.

Смотрите также Костюк назвала единственную экс-россиянку, которой жмет руку

Как играла Марта Костюк?

В первом сете Марта действовала смело на приеме, качественно работала в затяжных розыгрышах и лучше использовала свои шансы на брейках. Преимущество 6:3 стало логичным итогом стартового отрезка, где украинка выглядела значительно убедительнее соперницы.

Второй сет увереннее начала россиянка, быстро взяв брейк-пойнт, однако Марта собралась в нужный момент и выровняла игру. А в решающий момент дожала соперницу с результатом 7:5.

Победа над нейтральной Андреевой имеет не только спортивное, но и принципиальное значение на фоне напряженного отношения украинских теннисисток к представительницам России.

Скандалы вокруг Андреевой

Россиянка неоднократно оказывалась в центре внимания из-за различных инцидентов.

В марте этого года Андреева устроила скандал на турнире WTA1000 в Индиан-Уэллсе, разбив ракетки и нецензурно выругавшись после поражения в сторону зрителей.

В прошлом году россиянка не сдержала нервов и в разгар поединка дважды нецензурно послала собственного тренера Кончиту Мартинес прямым текстом, пишет "Чемпион".

Историческое достижение Костюк