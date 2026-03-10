Андреева выступала в США в статусе действующей победительницы соревнований. Но сенсационное поражение уже в третьем круге отбросит ее в мировом рейтинге, пишет Daily Mail.

Смотрите также "Моя миссия – побеждать их": Свитолина жестко высказалась о россиянках и слепоте МОК

Что сделала россиянка Андреева на турнире в Индиан-Уэллсе?

18-летняя россиянка в очередной раз продемонстрировала психологическую неуравновешенность и истеричность, когда матч с чешкой Катержиной Синяковой пошел не по ее сценарию.

Как сообщает Tennis Talk, Андреева начала вести себя неадекватно, бросала вокруг себя ракетки, ругалась и в целом отличилась неспортивными действиями.

Между тем ее соперница, которая занимает лишь 44-е место в мировом рейтинге, уверенно довела игру до победы в трех сетах – 4:6, 7:6, 6:3.

Поражение заставило Андрееву окончательно взбеситься: выходя с корта, она послала всех зрителей, которые ее засвистывали.

Теперь Андреева гарантированно упадет ниже 9-й строчки в рейтинге WTA, а при определенных обстоятельствах может выпасть из главной десятки.

Интересно, что Катержина Синякова станет следующей соперницей украинки Элины Свитолиной в борьбе за четвертьфинал соревнований в Индиан-Уэллсе.

Как выступают украинки на турнире серии WTA 1000?