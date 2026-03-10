Андрєєва виступала у США в статусі чинної переможниці змагань. Але сенсаційна поразка вже у третьому колі відкине її у світовому рейтингу, пише Daily Mail.

Що зробила росіянка Андрєєва на турнірі в Індіан-Веллсі?

18-річна росіянка вчергове продемонструвала психологічну неврівноваженість та істеричність, коли матч з чешкою Катержиною Сіняковою пішов не за її сценарієм.

Як повідомляє Tennis Talk, Андрєєва почала поводитися неадекватно, кидала навколо себе ракетки, лаялася і загалом відзначилася неспортивними діями.

Тим часом її суперниця, яка посідає лише 44-те місце у світовому рейтингу, впевнено довела гру до перемоги у трьох сетах – 4:6, 7:6, 6:3.

Поразка змусила Андрєєву остаточно оскаженіти: виходячи з корту, вона послала усіх глядачів, які її засвистували.

Тепер Андрєєва гарантовано впаде нижче 9-ої сходинки у рейтингу WTA, а за певних обставин може випасти із чільної десятки.

Цікаво, що Катержина Сінякова стане наступною суперницею українки Еліни Світоліної у боротьбі за чвертьфінал змагань в Індіан-Веллсі.

Як виступають українки на турнірі серії WTA 1000?