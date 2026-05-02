Друга ракетка України дотиснула нейтральну росіянку у вирішальному матчі престижного ґрунтового турніру. Костюк продемонструвала характер, агресію та холоднокровність, перемігши свою суперницю у двох сетах з рахунком 6:3, 7:5, передає 24 Канал.

Як грала Марта Костюк?

У першому сеті Марта діяла сміливо на прийомі, якісно працювала в затяжних розіграшах та краще використовувала свої шанси на брейках. Перевага 6:3 стала логічним підсумком стартового відрізка, де українка виглядала значно переконливіше за суперницю.

Другий сет впевненіше розпочала росіянка, швидко взявши брейк-пойнт, однак Марта зібралася у потрібний момент і вирівняла гру. А у вирішальний момент дотиснула суперницю 7:5.

Перемога над "нейтральною" Андрєєвою має не лише спортивне, а й принципове значення на тлі напруженого ставлення українських тенісисток до представниць Росії.

Скандали навколо Андрєєвої

Росіянка неодноразово опинялася в центрі уваги через різноманітні інциденти.

У березні цього року Андрєєва влаштувала скандал на турнірі WTA1000 в Індіан-Веллсі, розтрощивши ракетки та нецензурно вилаявшись після поразки у бік глядачів.

Минулоріч росіянка не стримала нервів і в розпал поєдинку двічі нецензурно послала власну тренерку Кончіту Мартінес прямим текстом, пише "Чемпіон".

Історичне досягнення Костюк