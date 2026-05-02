Мадридский турнир стал для Костюк настоящим прорывом: первый титул WTA 1000, тысяча рейтинговых очков и рекордные призовые. Победа над Миррой Андреевой в финале открыла для украинки новую финансовую и спортивную вершину, сообщает 24 Канал.

Какие призовые получит Марта Костюк?

За победу на турнире в Мадриде Марта Костюк заработает 1 007 165 евро (примерно 1,19 миллиона долларов), пишет wtatennis.com.

Кроме солидной суммы, украинка получит максимальные 1000 рейтинговых очков, что существенно укрепит ее позиции в мировом рейтинге.

По информации "Трибуны", благодаря этой победе 23-летняя украинка впервые в карьере войдет в топ-15 рейтинга WTA, чем обновит личный рекорд. До этого лучшей позицией Марты было 16-е место (в июне 2024 года).

Самый большой финансовый успех в карьере украинки

Этот титул стал не только историческим в спортивном плане, но и самым прибыльным в карьере Костюк. До триумфа в Мадриде украинка еще не выигрывала турниры категории WTA 1000, поэтому именно этот успех стал ее самым большим прорывом как по статусу, так и по размеру вознаграждения.

Благодаря этому успеху Марта громко заявила о себе накануне Ролан Гаррос и подтвердила, что готова бороться за титулы самого высокого уровня.