15-я ракетка мира приняла решение не выступать на соревнованиях в Риме, которые тоже относятся к элитной категории WTA 1000. Как пишет Ukrainian Tennis, речь идет о медицинских причинах.
Смотрите также Украинка Марта Костюк поднялась на рекордное место в рейтинге WTA после триумфа в Мадриде
Почему Марта Костюк пропустит турнир в Риме?
По информации из лагеря украинки, она получила травму правого бедра. Сроки восстановления пока неизвестны, но повреждение точно не позволяет Марте играть на следующем грунтовом "тысячнике", который начинается в Риме уже сегодня, 5 мая.
Перед вторым в сезоне турнире Большого шлема "Ролан Гаррос" в календаре Костюк оставались еще одни соревнования – WTA 500 в Страсбурге.
Пока что она остается в заявке – это свидетельствует о том, что травма все же не настолько серьезная, чтобы отказываться от главных соревнований грунтового сезона. Например, испанец Карлос Алькарас еще более недели назад принял решение пропустить французский "мэйджор" из-за проблем с запястьем.
Сколько рейтинга и призовых потеряет Костюк из-за снятия с турнира в Риме?
По информации WTA Tennis, прошлогоднее достижение Марты Костюк в Риме в виде попадания в 1/8 финала оценивается в 120 рейтинговых баллов. Защитить их украинка не сможет, поэтому эти очки "сгорят", снизив общий результат.
Таким образом Костюк рискует потерять свою рекордную 15-ю позицию, ведь соперницы ниже ее в рейтинге могут попытаться наверстать отставание.
Победительница турнира в Риме заработает не только 1000 очков, но и более 1,2 миллиона долларов. Если бы Марта снова вышла в 1/8 финала, то стала бы богаче почти на 80 тысяч в американской валюте.
Какую рекордную серию имеет Марта Костюк?
- Украинская теннисистка не знает горечи поражения на корте вот уже 11 матчей одиночного разряда подряд в WTA-туре. За это время она выиграла два турнира – в Руане и Мадриде.
- В финале в испанской столице Костюк во второй раз за карьеру разобралась с "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой. Это была самая крупная победа в ее теннисной карьере.
- После успеха на корте Костюк сделала сальто, а представительница страны-агрессора на церемонии награждения не смогла сдержаться и расплакалась.
- За эту победу Марта заработала более миллиона долларов и сразу 1000 очков в рейтинге.