15-я ракетка мира приняла решение не выступать на соревнованиях в Риме, которые тоже относятся к элитной категории WTA 1000. Как пишет Ukrainian Tennis, речь идет о медицинских причинах.

Почему Марта Костюк пропустит турнир в Риме?

По информации из лагеря украинки, она получила травму правого бедра. Сроки восстановления пока неизвестны, но повреждение точно не позволяет Марте играть на следующем грунтовом "тысячнике", который начинается в Риме уже сегодня, 5 мая.

Перед вторым в сезоне турнире Большого шлема "Ролан Гаррос" в календаре Костюк оставались еще одни соревнования – WTA 500 в Страсбурге.

Пока что она остается в заявке – это свидетельствует о том, что травма все же не настолько серьезная, чтобы отказываться от главных соревнований грунтового сезона. Например, испанец Карлос Алькарас еще более недели назад принял решение пропустить французский "мэйджор" из-за проблем с запястьем.

Сколько рейтинга и призовых потеряет Костюк из-за снятия с турнира в Риме?

По информации WTA Tennis, прошлогоднее достижение Марты Костюк в Риме в виде попадания в 1/8 финала оценивается в 120 рейтинговых баллов. Защитить их украинка не сможет, поэтому эти очки "сгорят", снизив общий результат.

Таким образом Костюк рискует потерять свою рекордную 15-ю позицию, ведь соперницы ниже ее в рейтинге могут попытаться наверстать отставание.

Победительница турнира в Риме заработает не только 1000 очков, но и более 1,2 миллиона долларов. Если бы Марта снова вышла в 1/8 финала, то стала бы богаче почти на 80 тысяч в американской валюте.

