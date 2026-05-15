Седьмая сеяная украинская спортсменка сыграла полуфинальный матч на турнире WTA 1000 в Риме. Соперницей Свитолиной была третья ракетка мира, трехкратная чемпионка Рима Ига Швьонтек. Об этом сообщил официальный сайт WTA.

Как сложился полуфинал в Риме?

К поединку участницы матча подошли с похожими позициями, но для Элины Свитолиной этот сезон проходит несколько лучше. В лайв-рейтинге по набранным очкам исключительно с начала календарного 2026 года украинка перед матчем шла на пятом месте. В это время польская спортсменка занимала 10 место.

В первом сете матча решающим стал седьмой гейм, который украинка проводила на своей подаче при счете 3:3. После напряженной борьбы Свитолина таки вышла вперед, а затем выиграла концовку сета – 6:4.

Следующая партия с самого начала пошла под диктовку оппонентки – 6:2 Швьонтек. Решающей была третья партия, которая выдалась противоположной второй. Свитолина отыграла все пять берейк-пойнтов соперницы и взяла два гейма на подаче соперницы – 6:2.

Теннис

WTA 1000. Рим (Италия)

Элина Свитолина (Украина, 7) – Ига Швьонтек (Польша, 3) – 2:1 (6:4, 2:6, 6:2)

Уже второй раз в сезоне в матчах этих теннисисток победу одержала именно Элина Свитолина. Теперь счет в истории личных противостояний стал 4:3 в пользу польки.

Момент победного розыгрыша от первой ракетки Украины: смотрите видео

Во время игры победительница матча дважды подала на вылет и допустила шесть двойных ошибок. Наша землячка выиграла 55 процентов очков на своей подаче, а также шесть раз сумела реализовать брейк-пойнт.

Что предшествовало матчу Свитолина - Швьонтек?

Для Элины это шестой выход в стадию полуфинала с начала сезона. В январе она триумфовала на турнире WTA 250 в Окленде.

Впоследствии Свитолина становилась финалисткой соревнований в Дубае и останавливалась в полуфиналах во время выступлений на открытом чемпионате Австралии, в американском Индиан-Уэллсе и немецком Штутгарте.

What follows for Svitolina?