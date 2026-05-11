В поединке 1/8 финала Элина Свитолина не оставила шансов 20-летней Николе Бартуньковой, сообщает официальный сайт WTA.
Как прошел матч украинки?
Матч длился один час и 20 минут. За это время Свитолина дважды подала на вылет и сделала две двойные ошибки. Украинка лишь раз проиграла гейм на своей подаче.
WTA 1000. 1/8 финала.
Элина Свитолина (Украина) – Никола Бартунькова (Чехия) – 6:2, 6:3.
По информации портала Flashscore, Элина Свитолина и Никола Бартунькова провели первый матч в личной истории противостояний. Украинка повела – 1:0.
Что дальше для Свитолиной?
В 1/4 финала украинская теннисистка встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) – Каролина Плишкова (Чехия). Обе теннисистки являются хорошо знакомыми для Свитолиной.
В играх против Рыбакиной украинка одержала две победы в трех матчах. Последний раз они встречались пять лет назад в Страсбурге, тогда выиграла Элина.
В матчах против Плишковой Свитолина ведет со счетом 6:4. В прошлый раз они встречались в мае 2024 года. Тогда победила Элина.
Что ожидает Свитолину в ближайшее время?
- В лайв-рейтинге украинка идет на восьмом месте мирового рейтинга. Она не опустится ниже по результатам турнира в Риме. Это позволит Свитолиной попасть в верхнюю восьмерку посева на "Ролан Гаррос-2026".
- Наша землячка не заявлена на турнирах в Страсбурге (Франция) и Рабате (Марокко), которые пройдут на следующей неделе. После Рима Свитолина примет участие в Открытом чемпионате Франции по теннису. Турнир стартует 25 мая.
- Ранее Элина Свитолина заявила, что хотела бы провести Гран-при Формулы-1 в Украине, шутя о состоянии дорог в стране.