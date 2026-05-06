В ситуацию с распространением этого сообщения вмешалась сама Костюк. На своей странице в инстаграме она призвала не прибегать к фейкам.

Что сказала Марта Костюк о передаче миллиона долларов для ВСУ?

Костюк в сторис отметила, что не делала заявлений о намерении отдать всю сумму призовых, заработанных в Мадриде, для нужд украинской армии.

Зато Марта хочет оставить тему поддержки армии личной и не говорить публично о взносах и решениях о помощи. Значительная часть этой благотворительной активности, по убеждению теннисистки, должна оставаться без внимания.

При этом новоиспеченная 15-я ракетка мира выбрала направления, о которых хочет сообщать на как можно более широкую аудиторию – речь идет о ее Фонде Марты Костюк, который публично отчитывается о своей деятельности.

Организация занимается интеграцией тенниса в школьные уроки физкультуры для популяризации этого вида спорта.

Костюк искренне поблагодарила всех, кто поддерживает Украину и ее защитников.

Какие достижения Марты Костюк в этом сезоне?

Украинка побила личный рекорд по количеству подряд выигранных матчей. Она не потерпела ни одного поражения на протяжении двух турниров – в Руане и Мадриде. Это 11 подряд побед в WTA-туре.

В финале в столице Испании Костюк обыграла первую ракетку России Мирру Андрееву и впервые завоевала титул WTA 1000 – второй по престижности категории турниров после Большого шлема.

Благодаря этому успеху Марта поднялась на рекордную для себя 15-ю позицию в мировом рейтинге. Она все еще остается второй ракеткой Украины после 10-й на планете Элины Свитолиной.

Как пишет WTA Tennis, Костюк приняла решение не участвовать в следующем крупном турнире – Italian Open в Риме. Официально заявлено, что украинка получила травму бедра, но надеется восстановиться к кульминации грунтового сезона, французского мейджора "Ролан Гаррос".