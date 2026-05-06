У ситуацію з поширенням цього повідомлення втрутилася сама Костюк. На своїй сторінці в інстаграмі вона закликала не вдаватися до фейків.

Що сказала Марта Костюк про передачу мільйона доларів для ЗСУ?

Костюк у сторіс наголосила, що не робила заяв про намір віддати усю суму призових, зароблених у Мадриді, для потреб українського війська.

Натомість Марта хоче залишити тему підтримки армії особистою і не говорити публічно про внески та рішення щодо допомоги. Значна частина цієї благодійної активності, на переконання тенісистки, має залишатися поза увагою.

При цьому новоспечена 15-та ракетка світу обрала напрямки, про які хоче повідомляти на якомога ширшу авдиторію – йдеться про її Фонд Марти Костюк, який публічно звітує про свою діяльність.

Організація займається інтеграцією тенісу у шкільні уроки фізкультури для популяризації цього виду спорту.

Костюк щиро подякувала усім, хто підтримує Україну та її захисників.

Які досягнення Марти Костюк цього сезону?

Українка побила особистий рекорд за кількістю поспіль виграних матчів. Вона не зазнала жодної поразки упродовж двох турнірів – в Руані та Мадриді. Це 11 поспіль перемог у WTA-турі.

У фіналі в столиці Іспанії Костюк обіграла першу ракетку Росії Мірру Андрєєву і вперше здобула титул WTA 1000 – другої за престижністю категорії турнірів після Великого шолому.

Завдяки цьому успіху Марта піднялася на рекордну для себе 15-ту позицію у світовому рейтингу. Вона все ще залишається другою ракеткою України після 10-ої на планеті Еліни Світоліної.

Як пише WTA Tennis, Костюк ухвалила рішення не брати участь у наступному великому турнірі – Italian Open у Римі. Офіційно заявлено, що українка зазнала травми стегна, але сподівається відновитися до кульмінації ґрунтового сезону, французького мейджора "Ролан Гаррос".