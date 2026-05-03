Після перемоги над росіянкою Міррою Андрєєвою у фіналі WTA 1000 українська тенісистка була в центрі уваги не лише через сальто на корті. Під час святкових фото Марта разом із командою винесла особливий талісман, який уже став вірусним у соцмережах, передає 24 Канал.

Дивіться також Весілля на Кіпрі та пухнасте зіркове поповнення: що відомо про особисте життя Марти Костюк

Звідки взялися “щасливі труси”?

Як розповіла сама Костюк, історія почалася ще торік через курйоз із турнірною пральнею, коли серед речей команди випадково опинилися чоловічі труси з написом "Lucky Shorts". Замість того, щоб позбутися знахідки, команда вирішила зберегти її як жартівливий талісман на удачу, повідомляє ютуб-канал "TennisLegends".

Тренерка українки Сандра Занєвська настільки серйозно поставилася до забобону, що спеціально забрала "щасливі труси" з дому свого батька перед турніром у Мадриді. Команда навіть пообіцяла: якщо Марта виграє титул, талісман обов'язково з’явиться на чемпіонській фотосесії.

Історичний титул і вірусне святкування

У фіналі Костюк здолала Андрєєву у двох сетах – 6:3, 7:5, здобувши свій перший титул WTA 1000 і третій трофей у кар'єрі. Після матчболу українка виконала ефектне сальто, а згодом додала ще один мемний момент зі "щасливими трусами".

Сама тенісистка зізналася, що цей трофей для неї "смакує як шампанське", адже ще в дитинстві вона мріяла про перемогу саме на такому рівні. Тепер же до історичного успіху додалася і кумедна деталь, яку фанати точно запам'ятають надовго.

Чим знакова перемога Костюк?