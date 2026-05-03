После победы над россиянкой Миррой Андреевой в финале WTA 1000 украинская теннисистка была в центре внимания не только из-за сальто на корте. Во время праздничных фото Марта вместе с командой вынесла особый талисман, который уже стал вирусным в соцсетях, передает 24 Канал.

Откуда взялись "счастливые трусы"?

Как рассказала сама Костюк, история началась еще в прошлом году из-за курьеза с турнирной прачечной, когда среди вещей команды случайно оказались мужские трусы с надписью "Lucky Shorts". Вместо того, чтобы избавиться от находки, команда решила сохранить ее как шуточный талисман на удачу, сообщает ютуб-канал "TennisLegends".

Тренер украинки Сандра Заневская настолько серьёзно отнеслась к суеверию, что специально забрала "счастливые трусы" из дома своего отца перед турниром в Мадриде. Команда даже пообещала: если Марта выиграет титул, талисман обязательно появится на чемпионской фотосессии.

Исторический титул и вирусное празднование

В финале Костюк одолела Андрееву в двух сетах – 6:3, 7:5, добыв свой первый титул WTA 1000 и третий трофей в карьере. После матчбола украинка выполнила эффектное сальто, а затем добавила еще один мемный момент со "счастливыми трусами".

Сама теннисистка призналась, что этот трофей для нее "смакует как шампанское", ведь еще в детстве она мечтала о победе именно на таком уровне. Теперь же к историческому успеху добавилась и забавная деталь, которую фанаты точно запомнят надолго.

Чем знаковая победа Костюк?