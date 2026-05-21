Главная надежда украинских болельщиков Элина Свитолина на старте второго "мэйджора" сезона сыграет с венгерской теннисисткой, которая в этом году уже сенсационно обыгрывала нашу первую ракетку, пишет Ukrainian Tennis.

С кем сыграет Свитолина на старте "Ролан Гаррос"?

Согласно официальной турнирной сеткой на сайте "Ролан Гаррос", Элина Свитолина будет посеяна в Париже под седьмым номером. Она попала в нижнюю часть сетки, что означает невозможность встречи с первой ракеткой, "нейтральной" белоруской Ариной Сабаленко до финала.

В первом раунде украинка будет играть с венгеркой Анной Бондарь. На турнире WTA 1000 в Мадриде именно эта теннисистка нанесла Свитолиной обидное поражение во втором круге. В рейтинге Бондарь занимает 58-е место.

С кем сыграют другие украинки на Открытом чемпионате Франции?

Триумфаторка "тысячника" в Мадриде Марта Костюк получила 15-ый номер посева. Она начнет борьбу за трофей против "нейтральной" Оксаны Селехметьевой. Марта тоже в нижней части сетки, она может пересечься со Свитолиной в четвертьфинале.

Несеяна Даяна Ястремская стартует на грунтовых кортах Парижа в дуэли с итальянкой Жасмин Паолини. Она точно не сыграет со Свитолиной или Костюк раньше полуфинала.

Другие пары с участием украинок выглядят так:

Юлия Стародубцева – Анна Блинкова

Александра Олейникова – спортсменка из квалификации

Ангелина Калинина – Диан Парри

Дарья Снигур – Клара Таусон

Какие шансы у Свитолиной впервые выиграть "Ролан Гаррос"?

На фоне блестящей победы в Риме, на пути к которой Элина Свитолина последовательно победила трех из четырех сильнейших теннисисток в мировом рейтинге, об украинке снова заговорили как об одной из фавориток Открытого чемпионата Франции.

Элина в Париже пять раз добиралась до четвертьфинала, но ни разу так и не преодолевала эту стадию. Из-за этого возникла странная ситуация, когда на любимом грунтовом покрытии Свитолина имеет наиболее скромный результат турнира Большого шлема – на остальных трех она хотя бы раз была в полуфиналах.

В целом Свитолина сейчас находится в лучшей форме с момента возвращения в теннис после рождения ребенка. Она уже выиграла два турнира в этом году, довела количество трофеев за карьеру до 20 и даже побила возрастной рекорд Серены Уильямс.