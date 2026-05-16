В субботу, 16 мая, Элина Свитолина сыграла 25-й финал одиночного разряда на уровне Женской теннисной ассоциации. О результате ее матча сообщил официальный сайт WTA.

К теме Свитолина одолела Швьонтек на турнире WTA 1000 в Риме – кто станет ее соперницей в финале

Как сложился матч Свитолина – Гофф?

Поединок в Риме стал третьим в сезоне между украинской и американской теннисистками. Ранее в Мельбурне на Australian Open и в Майами во время турнира WTA 1000 побеждала Свитолина.

Первый сет в течение длительного периода времени складывался для нашей землячки. Гофф дважды вела с брейком, но Свитолина сравнивала счет, а затем сумела склонить ситуацию в свою сторону – 6:4.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В следующей партии давление оказывала уже украинская спортсменка. Долгое время американка едва держала свою подачу и не могла навязать борьбу на чужой. Однако, разрыва в два гейма преимущества Элина не получила, а затем проиграла тай-брейк – 6:7.

В решающей партии борьба продолжалась пять геймов, а затем ситуацию переломила украинка – 6:2 и 20-й титул в карьере Свитолиной.

Теннис

WTA 1000. Рим (Италия)

Элина Свитолина (Украина, 7) – Корри Гофф (США, 3) – 2:1 (6:4, 6:4, 6:2)

Теперь счет в противостоянии спортсменок стал – 4:2 в пользу Свитолиной. Она сумела одолеть Гофф третий раз в 2026 году.

Решающий момент турнира в Риме: смотрите видео

Серия WTA 1000 является второй самой престижной в этом виде спорта. Больший вес имеют только четыре главные соревнования Grand Slam и Итоговый турнир года Последний идет отдельно, ведь организуется только для восьми лучших спортсменок по итогам сезона.

Как Свитолина ранее выступала на турнирах WTA 1000?

Свитолина играла в финале WTA 1000 недавно – в феврале, когда в двух партиях уступила американке Джессике Пегули во время соревнований в Дубае.

Титулы WTA 1000 / Premier украинка выигрывала четыре раза: дважды в Риме (2017, 2018), Дубае (2017) и Торонто (2017).

Что дальше для Свитолиной?