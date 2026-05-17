Серена Уильямс в 2013 году установила возрастной рекорд, который демонстрировал, как долго она доминировала в WTA-туре. Теперь звание грозы фаворитов будет носить Свитолина, пишет ТСН.

Какой рекорд удалось побить Свитолиной в Риме?

На пути к своему 20-му титулу в одиночном разряде в WTA Элина последовательно разобралась со 2-й, 3-й и 4-й ракетками мира – представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, польской теннисисткой Игой Свьонтек и американкой Коко Гофф.

Все это Свитолина сделала в возрасте 31 года и – по состоянию на дату финала – 235 дней. Таким образом она официально стала старейшей в истории женского тенниса игроком, которой удавалось в течение одного турнира выбить трех соперниц из главной пятерки рейтинга.

Легендарная Серена Уильямс сделала это в 2013 году, когда торжествовала на "тысячнике" в американском Майами. Тогда самой титулованной и успешной спортсменке в теннисе был 31 год и 173 дня.

Превзойти рекорд 23-кратной победительницы турниров Большого Шлема свидетельствует о том, в какой невероятной форме находится Свитолина после того, как в ее карьере были павзы из-за рождения дочери и травм. Она не выигрывала соревнования WTA 1000 с 2018 года.

Сколько Свитолина заработала за турнир в Риме?

Согласно информации на сайте WTA Tennis, чемпионка Рима пополняет свой банковский счет на сумму более 1 миллиона 55 тысяч евро, что больше 1 200 000 долларов США.

Таким образом за всю свою карьеру Свитолина заработала уже почти 30 миллионов в американской валюте.

1000 очков в рейтинг за триумф в столице Италии сделают Элину Свитолину седьмой ракеткой мира уже в понедельник после публикации обновленного рейтинга WTA.

Что дальше для Элины Свитолиной?

Через неделю украинка начнет борьбу на втором в этом году турнире Большого Шлема – Открытом чемпионате Франции.

"Ролан Гаррос" остается единственным из четверки наиболее престижных теннисных соревнований, на котором украинка не пробивалась в полуфинал. При этом стадии четвертьфиналов она достигала аж 5 раз, что в целом делает грунтовой мэйджор одним из самых успешных для нашей соотечественницы.

Жеребьевка французского турнира состоится уже на следующей неделе, ожидается, что Элина получит седьмой номер посева благодаря обновленному после Рима рейтингу.