Во время пресс-конференции перед стартом "Ролан Гаррос-2026" Марта Костюк ответила на вопрос журналистов, который касался конфликта некоторых теннисистов с организаторами турнира. Слова украинской теннисистки передает 24 Канал.

Что происходит на "Ролан Гаррос" и какова позиция Костюк?

В течение длительного времени известные теннисисты, среди которых Арина Соболенко, Кори Гофф, Новак Джокович и Янник Синнер, выражают недовольство относительно суммы призовых на "Ролан Гаррос-2026".

Ряд игроков решили выразить свой протест из-за игнорирования медиамероприятий, а также сократить свое пребывание на пресс-конференциях до 15 минут.

По словам Костюк, она этого делать не будет.

Мне сказали об этом, но я просто решила этого не придерживаться, и все. Я знаю о дискуссиях, которые сейчас продолжаются, и полностью уважаю игроков, которые поднимают эти вопросы и борются за будущее тенниса. Думаю, это очень важно,

– сказала Марта Костюк.

Известно, что игроков возмутило поднятие призовых в Париже, которое в этом году составит 9,5 процента. Они сравнивают французский турнир с Открытым чемпионатом США, где в прошлом году организаторы увеличили призовой фонд на 20 процентов.

С чем Костюк подходит к турниру?

В начале мая украинка победила на турнире WTA 1000 в Мадриде, выигрыш которого является ее наибольшим достижением в карьере. Впоследствии наша землячка пропустила аналогичные соревнования в Риме в связи с травмой бедра.

В официальном мировом рейтинге Марта занимает 15 строчку, это самый высокий ее показатель. По очкам набранным с 1 января 2026-го Костюк идет девятой и входит в перечень претенденток на попадание в список восьми участниц Итогового турнира сезона.

В Париже Костюк практически не будет защищать очков в мировом рейтинге, ведь в прошлом году она уступила уже на стадии первого круга. По результатам жеребьевки Марта может сыграть против Элины Свитолиной в четвертьфинале.