"Король кікбоксингу" – справжня темна конячка, оскільки від нідерландця можна очікувати як провалу в нерідній для нього дисципліні, так і гучної сенсації. Поєдинок розпочнеться 23 травня після 23:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Чим може здивувати Ріко Верховен?

Важко передбачити, на що здатен спортсмен, який практично усе своє життя займався зовсім іншим видом єдиноборств і досяг у ньому вершин – роками утримував титул чемпіона світу з кікбоксингу у хевівейті за версією промоушену Glory.

Проте на користь Ріко точно може зіграти тренерський фактор. До дуелі з Усиком його готує Пітер Ф'юрі – дядько Тайсона, який допомагав своєму племіннику йти до вершин боксу. Він безпосередньо причетний до одного з найбільш гучних апсетів в історії хевівейту, а саме перемоги Тайсона Ф'юрі над Володимиром Кличком.

Сам Пітер при цьому майже не приховує, що його підопічний має досить мізерні шанси на перемогу. Тренер розсипається компліментами на адресу Усика, називаючи його одним з найкращих боксерів в історії і абсолютним домінантом хевівейту.

Експерти теж не вірять у сенсацію: чим ближче бій, тим менше розмов про те, що Верховену вдасться показати у ринзі щось переконливе.

Як вплине бій Усика з Верховеном на кар'єру українця?

Зустріч з Королем кікбоксингу має стати першим із трьох заключних поєдинків Олександра Усика на профі-ринзі. Після Верховена він хотів би ще раз претендувати на звання абсолютного чемпіона світу, а потім закрити трилогію з Тайсоном Ф'юрі.

Проте спершу треба розібратися з нідерландцем: WBC оцінює цей бій як повноцінний титульний, тож пояс цієї організації стоїть на кону і може дістатися Верховену у випадку його успіху.

Натомість IBF вчинила щодо Усика найжорсткіше: вона забере у нього пояс, якщо станеться поразка, і миттєво оголосить його вакантним. При цьому поєдинок з Верховеном не буде зараховано як захист.

WBA ухвалила більш адекватне рішення: "Слава у Гізі" стане добровільним захистом з боку Усика, але Верховену пояс точно не дістанеться, бо його немає у рейтингах.