От суммы будущего трансфера 20% получит киевское Динамо, а еще 5% им полагается за воспитание игрока. 24 Канал посчитал, сколько заработают "бело-синие" от продажи защитника сборной Украины.

Сколько получат киевляне за переход Забарного?

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ договорился с Борнмутом о переходе Ильи Забарного за 63 миллиона евро, а еще четыре миллиона прописаны в виде бонусов. Ровно четверть этой суммы должна достаться действующему чемпиону Украинской Премьер-лиги.

Поэтому Динамо должно получить 16,75 миллиона евро от полного пакета трансфера (с учетом бонусов). Это сделает Забарного самым дорогим трансфером в истории "бело-синих".

По данным Transfermarkt, киевляне получили от Борнмута 22,7 миллиона евро при продаже. Теперь "вишни" доплатят еще от 15,75 до 16,75 миллиона евро, что в сумме сделает общую стоимость под 40 миллионов евро.

Справка. До этого рекордным трансфером в истории Динамо была продажа Андрея Ярмоленка в Боруссию Дортмунд. Тогда киевляне получили 25 миллионов евро.

Отметим, что из-за перехода Ильи Забарного ПСЖ должен покинуть российский вратарь Матвей Сафонов. Это вызвало настоящую истерику у депутата Госдумы России.