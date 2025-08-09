Причина у тому, що Сафонов повинен покинути ПСЖ через ймовірний трансфер Іллі Забарного. Адже, це було головною умовою лідера збірної України для парижан, повідомляє 24 канал.

Що писали українці у коментарях Сафонова?

Напередодні Фабріціо Романо повідомив, що Ілля Забарний переходить у ПСЖ після тривалих перемовин. Український захисник Борнмута підпише довгострокову угоду з французьким клубом.

Натхнені українські вболівальники завітали у коментарі до Матвія Сафонова. Фанати влучними та кумендими коментарями затролили голкіпера збірної Росії, який буде вимушений покинути ПСЖ.

Мотя, коли ти підеш гуляти? Забарний їде.

Мотя їде додому.

Не забудь сфотографувати Кубок ЛЧ наостанок.

Мотя їде додому на болото.

Окрім того фанати відзначились не тільки кумедними висловами. Українській фани також закидали Сафонова світлинами з Іллею Забарним.

Українські фани поглузували з Сафонова / Скриншоти з соцмереж

