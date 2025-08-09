Причина в том, что Сафонов должен покинуть ПСЖ из-за вероятного трансфера Ильи Забарного. Ведь, это было главным условием лидера сборной Украины для парижан, сообщает 24 канал.
Что писали украинцы в комментариях Сафонова?
Накануне Фабрицио Романо сообщил, что Илья Забарный переходит в ПСЖ после длительных переговоров. Украинский защитник Борнмута подпишет долгосрочное соглашение с французским клубом.
Вдохновленные украинские болельщики посетили в комментарии к Матвею Сафонову. Фанаты точными и кумендивыми комментариями затроллили голкипера сборной России, который будет вынужден покинуть ПСЖ.
- Мотя, когда ты пойдешь гулять? Забарный уезжает.
- Мотя едет домой.
- Не забудь сфотографировать Кубок ЛЧ напоследок.
- Мотя едет домой на болото.
Кроме того фанаты отличились не только забавными высказываниями. Украинские фаны также забросали Сафонова фотографиями с Ильей Забарным.
Украинские фаны посмеялись над Сафоновым / Скриншоты из соцсетей
