Зато осенью, уже после чемпионата мира, на "сине-желтых" ждут матчи Лиги наций. Накануне сборная Украины узнала соперников в этом турнире, сообщает сайт УАФ.
Что Ребров думает о соперниках?
Подопечные Реброва сыграют в дивизионе В. Нашими оппонентами по группе станут сборные Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
Свое мнение относительно этого жребия высказал главный тренер сборной Сергей Ребров. Коуч откровенно признался, что не хотел видеть в группе одного из наших будущих соперников.
Считаю, все соперники будут сильными. К сожалению, снова играем против Грузии. Но считаю, что группа равная. Нужно готовиться и играть. Я не очень хотел Венгрию. Но будем играть, будет принципиальное противостояние. Да, это не чужая для меня страна. Однако я думаю о своей команде,
– заявил Ребров.
Что связывает Реброва с Венгрией?
Напомним, что Сергей три года работал в клубе Ференцварош из Будапешта (с 2018 по 2021 годы). За это время "фради" трижды выиграли чемпионат Венгрии и впервые ща 25 лет вышли в групповую стадию Лиги чемпионов.
Кроме того, у Реброва ранее сложились дружеские отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политик имеет антиукраинские взгляды и лоббирует снятие санкций с России.
В ноябре 2024 года Сергей посетил встречу Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Правда, после той встречи Ребров признался, что не поддерживает политику венгерского премьера.
Выйдет ли Украина на чемпионат мира-2026?
- Сборная Украины заняла вторую позицию в группе D европейского отбора на ЧМ-2026. Украина получила 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Благодаря этому подопечные Реброва получили право сыграть в раунде плей-офф. Украине нужно будет обыграть Швецию, а также Польшу или Албанию.
- Обе игры пройдут в Валенсии. Первый матч пройдет 26 марта, тогда как потенциальный финал – 31-го. Если же наша команда проиграет шведам, то второй матч станет товарищеским.
- Финальная часть ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Там наша сборная попадет в группу к Нидерландам, Японии и Тунису, сообщает сайт ФИФА.