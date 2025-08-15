Провал в квалификации Лиги чемпионов вызвал шквал критики в адрес Александра Шовковского. 24 Канал сравнил статистику нынешнего тренера с его предшественниками, чтобы определить насколько оправдано требование отставки.

Как выглядит статистика Шовковского во главе Динамо?

Александр Шовковский возглавил киевское Динамо после отставки Мирчи Луческу 11 декабря 2023 года. Под руководством 50-летнего специалиста "бело-синие" добыли один трофей – чемпионство сезона 2024/25.

Всего во главе столичного клуба, учитывая должность исполняющего обязанности, Шовковский провел 82 матча: 54 победы, 16 ничьих и 12 поражений. В среднем "бело-синие" под его руководством набирали 2,17 очков. Именно по этому показателю определим место Александра Владимировича в иерархии главных тренеров Динамо с 1992 года.

За этот период с "бело-синими" работали 17 тренеров. Во главе рейтинга Николай Павлов и Михаил Фоменко. Однако стоит учесть, что оба тренера провели менее 50 матчей. К тому же Николай Петрович возглавлял столичный гранд только во внутреннем чемпионате, а Михаил Иванович провел лишь два поединка против Барселоны в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Поэтому по большому счету Шовковский уступает в статистике Анатолию Демьяненко и Валерию Лобановскому, а с небольшим отставанием в несколько сотых балла Йожефу Сабо, Сергею Реброву и Юрию Семину.

Стоит учесть, что Александру Шовковскому выпала судьба тренировать Динамо в период войны, когда команде приходилось много времени проводить в переездах на международные матчи. Более того, в это время команда минимально усиливалась сильными игроками. О ценных легионерах типа Дьемерси Мбокани, Юнес Беланда и Александар Драгович вообще речь не шла.

Сравнительная статистика Шовковского с предыдущими тренерами Динамо

Номер Фамилия Матчи П Н П СО 1. Николай Павлов 13 10 2 1 2,46 2. Михаил Фоменко 42 29 11 2 2,33 3. Анатолий Демьяненко 92 65 19 8 2,33 4. Валерий Лобановский 238 171 38 29 2,32 5. Йожеф Сабо 154 105 26 23 2,21 6. Сергей Ребров 137 94 20 23 2,20 7. Юрий Семин 144 97 23 24 2,18 8. Александр Шовковский 82 54 16 12 2,17 9. Валерий Газзаев 59 38 11 10 2,12 10. Алексей Михайличенко 152 98 24 30 2,09 11. Александр Хацкевич 106 63 24 19 2,01 12. Олег Лужный 21 13 3 5 2,00 13. Олег Блохин 61 36 10 15 1,93 14. Анатолий Пузач 28 15 6 7 1,82 15. Мирча Луческу 118 65 19 34 1,81 16. Владимир Онищенко 5 2 2 1 1,60 17. Леонид Буряк 8 3 3 2 1,50

Конечно, проигрыш кипрскому Пафосу сильно ударил по самолюбию болельщиков Динамо. Однако смог бы другой тренер достичь большего, чем Александр Шовковский, остается вопросом риторическим.

