Киевское Динамо неудачно начало сезон 2025-2026. Несмотря на победы над Вересом, Рухом и Хамрун Спартанс, "бело-синие" вылетели в квалификации Лиги чемпионов, сообщает 24 Канал.

По теме Динамо рассматривает увольнение Шовковского: кто из украинских тренеров может возглавить киевлян

Уволит ли Суркис Шовковского?

Динамо без шансов проиграло кипрскому Пафосу, из-за чего начали распространяться слухи о возможном увольнении Александра Шовковского. Тренер уже второй раз проваливает еврокампанию киевлян.

В прошлом году Динамо заняло аж 34 место в основном этапе Лиги Европы, но при этом смогло выиграть УПЛ. Перечеркнет ли новая неудача в Европе это достижение Александра? Вспоминаем, как Игорь Суркис увольнял предыдущих тренеров.

Президент возглавил клуб в 2002 году, когда Валерий Лобановский после пяти лет в Динамо неожиданно ушел из жизни из-за инсульта во время матча чемпионата. С тех пор киевляне аж 12 раз меняли постоянных коучей.

Алексей Михайличенко (2002-2004)



Михайличенко дважды заходил в Динамо / фото ФК Динамо

Михайличенко работал в штабе Лобановского и подхватил команду после его смерти. При нем команда дважды выиграла чемпионат, но в Лиге чемпионов не могло никак выйти в плей-офф. Так, в те времена перед Динамо ставилась именно такая задача.

В конце концов Суркис уволил Михайличенко в августе 2004-го после неожиданного проигрыша дома от Трабзонспора (1:2). И поражение ставило киевлян на грани невыхода в группу ЛЧ, что расценивалось бы как катастрофа.

На замену пришел Йожеф Сабо, который совершил камбэк с Трабзонспором (2:0). Впрочем этнический венгр ушел через год по состоянию здоровья. Так же Йо-Йо подстраховал и после увольнения Демьяненко в 2007-м, но проработал всего 10 матчей.

Леонид Буряк (2005)



Буряк отработал всего 8 матчей во главе киевлян / фото ФК Динамо

Наиболее коротким был путь Буряка-тренера в Динамо. Команду Леонид принял в июне 2005-го, но меньше чем за два месяца ушел в отставку. В восьми матчах команда проиграла лишь раз, но этот провал с Туном привел к невыходу Динамо в группу Лиги чемпионов. Как видите, Пока что Суркис долго не терпел неудачи тренеров.

Анатолий Демьяненко (2005-2007)



Анатолий Демьяненко дважды приводил "бело-синих" к чемпионству / фото ФК Динамо

Преемник Буряка продержался во главе Динамо чуть больше двух лет. Несмотря на поражение Шахтеру в чемпионской гонке-2006, Суркис оставил Демьяненко и тот отблагодарил его золотым дублем в 2007 году. Впрочем успехов в еврокубках так и не было. Динамо вернулось в группу Лиги чемпионов, но набирало крайне мало очков. После поражения от Ромы в сентябре 2007-го Анатолий покинул команду.

Юрий Семин (2007-2009)

До зимы Динамо довели временные наставники Сабо и Лужный, а в декабре того же года Динамо пригласило первого тренера-иностранца. Это знаменитый и ныне скандальный Юрий Семин, который достигал успехов в московском Локомотиве.

Россиянин также проиграл Шахтеру чемпионат, хотя на исправление ситуации у него было только полгода. А вот сезон 2008-2009 стал одним из лучших для Динамо в XXI веке. Киевляне не только выиграли чемпионат, а еще и совершили прорыв в Европе.

В Кубке УЕФА "бело-синие" добрались аж до полуфинала, но болезненное поражение от Шахтера не пустило Динамо в финал. Суркис готов был продолжить работу с россиянином. Но тот сам решил покинуть Динамо, ведь не мог отказать своему родному Локомотиву.

Читайте также Таблица коэффициентов УЕФА в сезоне 2025-2026: на каком месте Украина

Валерий Газзаев (2009-2010)

Как видите, в случаях с Демьяненко и Семиным Суркис научился терпеть и ждать. К сожалению, это сыграло против него в кейсе со следующим коучем "бело-синих". Им стал еще один россиянин и сторонник Путина Валерий Газзаев.

С ним Динамо только регрессировало, потеряв семиочковое преимущество над Шахтером в УПЛ и провалив квалификацию Лиги чемпионов. Последней каплей стали ничья против БАТЭ и поражение Шерифу в Лиге Европы. При этом Газзаев сам подавал в отставку, но Суркис ее не принимал. В конце концов после фиаско в Молдове стороны таки разошлись.

Юрий Семин (2010-2012)

На место Газзаева вернулся ... Семин, у которого не пошло в Локомотиве! Суркис решил не обижаться на россиянина и в память о сезоне 2008-2009 попытался снова с ним поработать.

Не получилось. Единственным успехом Динамо стал выход в четвертьфинал Лиги Европы (2011), но на внутренней арене "бело-синие" проигрывали Шахтеру на внутренней арене. Именно после двух подряд поражений от донетчан Суркис в сентябре 2012-го окончательно попрощался с россиянином.

Олег Блохин (2012-2014)



Олег Блохин провалился как тренер киевлян / фото ФК Динамо

В случае с Блохиным Игорь Михайлович проявил незаурядное терпение. Во-первых, Суркис убедил Олега Владимировича бросить сборную Украины посреди отбора на ЧМ-2014. Во-вторых, под Блохина пошли большие средства на новичков. Ленс, Мбокани, Беланда, Велозу, Раффаэль – все они обошлись около 10 миллионов каждый.

К сожалению, эффекта от этого не было. Более того, Динамо умудрилось упасть аж на 4 место в чемпионате Украины и не впечатляло на евроарене. В конце концов терпение президента лопнуло в 2014-м после домашнего поражения от Шахтера. Блохина сразу же уволили, а тот еще и требовал компенсацию за разрыв контракта.

Сергей Ребров (2014-2017)



Сергей Ребров вернул славные времена Динамо / фото 24 Канала

Куда более спокойно прошло сотрудничество Суркиса с Ребровым, который был ассистентом Блохина. Во-первых, Сергей Станиславович доработал месяц в сезоне 2013-2014 после увольнения Олега Владимировича и за этот период смог выиграть Кубок Украины. А дальше все было лучше и лучше, от чего фанаты киевлян вознесли Реброва до небес.

Во-первых, он прервал гегемонию Шахтера в УПЛ и взял два подряд чемпионства. Во-вторых, подкрепил этот успех двумя Кубками страны. В-третьих, Динамо снова зажгло на евроарене. В первый полноценный сезон тренера киевляне дошли до 1/4 финала Лиги Европы, пройдя Генгам и Эвертон. А в следующем году Динамо впервые (и единственный раз) в XXI веке вышло в плей-офф Лиги чемпионов.

Интересно знать Динамо нашло замену Шовковскому после позора в Лиге чемпионов – СМИ

К сожалению, после ухода Луческу из Шахтера и прихода Фонсеки "горняки" стали сильнее и вернули себе "золото". Ребров же после серого сезона 2016-2017 просил у Суркиса усиления и продажи определенных игроков. А после отказа президента решил уйти по собственному желанию, поскольку считал, что достиг максимума с этим составом.

Александр Хацкевич (2017-2019)



Работа Александра Хацкевича не убедила Игоря Суркиса / фото ФК Динамо

Проявил Суркис терпение и в случае с Александром Хацкевичем. При нем Динамо выигрывало лишь Суперкубки Украины, тогда как другие трофеи на внутренней арене доставались Шахтеру.

Кроме того, белорус не выводил Динамо в группу Лиги чемпионов, зато дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы. Терпение президента лопнуло в августе 2019-го после вылета в квалификации ЛЧ от Брюгге, причем уволить Хацкевича он решил по телефону.

Алексей Михайличенко (2019-2020)

Второй приход Михайличенко в Динамо выглядел больше пожарным вариантом. Фанаты ничего от него не ожидали, но тому таки удалось немного подсластить горечь проигрыша чемпионата и провала в группе Лиги Европы. Динамо выиграло Кубок, но после поражения Колосу в последнем туре УПЛ Михайличенко был уволен. Ждать прорыва от него уже не стали.

Мирча Луческу (2020-2023)



Под руководством Мирчи Луческу Динамо дважды выходило в группу Лиги чемпионов / фото ФК Динамо

Возможно, Алексей бы продолжил работу в Динамо, но у Суркиса появилась неожиданная и скандальная идея с приглашением в Динамо Мирчи Луческу. Румын был обижен на увольнение из Шахтера в 2016-м и Динамо смогло направить его энергию в необходимое для клуба русло. Да и мастерство тренера не давало усомниться, что он на голову сильнее предыдущих наставников клуба.

Уже в первый же сезон Динамо выиграло чемпионат и Кубок, а также наконец прошло квалификацию Лиги чемпионов. Так, в самой группе позитива было мало, только победа над Ференцварошем за два сезона. Но это уже не Динамо 00-х, тут сам выход в основную стадию турнира был за счастье. У Мирчи был безграничный кредит доверия от Суркиса.

Однако после начала полномасштабной войны румын перестал давать результат. В и такие кризисном чемпионате Динамо скатилось аж на четвертое место, а из Лиги Европы вылетело от Ренна, Фенербахче и АЕКа из Ларнаки. Даже после этого президент клуба продолжил сотрудничество с тренером на сезон 2023-2024. Но после первого же поражения Шахтеру Луческу добровольно ушел в отставку.

Александр Шовковский (2023 – )



Шовковский снова сделал Динамо чемпионом Украины / фото ФК Динамо

И вот с того момента киевлянами руководит легендарный Александр Шовковский. Ярким его Динамо не назовешь. В Европе все так же "бело-синие" не впечатляют и даже кое-где позорятся. Но тренера спасает чемпионство прошлого сезона.

Все же Динамо существенно уступает Шахтеру как в игровом плане, так и финансовом. Но Шовковскому удалось вернуть "золото" в Киев. Как видим, последнее время Суркис долго терпел неудачи тренеров. Его поспешные решения, похоже, остались в 00-х. Возможно, это предоставит тренеру новый шанс доказать свой уровень и вернуть Динамо к успехам.