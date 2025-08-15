Київське Динамо невдало розпочало сезон 2025-2026. Попри перемоги над Вересом, Рухом та Хамрун Спартанс, "біло-сині" вилетіли у кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє 24 Канал.

Чи звільнить Суркіс Шовковського?

Динамо без шансів програло кіпрському Пафосу, через що почали ширитись чутки про можливе звільнення Олександра Шовковського. Тренер вже вдруге провалює єврокампанію киян.

Минулого року Динамо посіло аж 34 місце в основному етапі Ліги Європи, але при цьому змогло виграти УПЛ. Чи перекреслить нова невдача у Європі це досягнення Олександра? Згадуємо, як Ігор Суркіс звільняв попередніх тренерів.

Президент очолив клуб у 2002 році, коли Валерій Лобановський після п'яти років у Динамо несподівано пішов з життя через інсульт під час матчу чемпіонату. З тих пір кияни аж 12 разів змінювали постійних коучів.

Олексій Михайличенко (2002-2004)



Михайличенко двічі заходив у Динамо / фото ФК Динамо

Михайличенко працював у штабі Лобановського та підхопив команду після його смерті. За нього команда двічі виграла чемпіонат, але в Лізі чемпіонів не могло ніяк вийти у плей-оф. Так, у ті часи перед Динамо ставилось саме таке завдання.

Зрештою Суркіс звільнив Михайличенка в серпні 2004-го після несподіваному програшу вдома від Трабзонспора (1:2). Та поразка ставила киян на межі невиходу в групу ЛЧ, що розцінювалось би як катастрофа.

На заміну прийшов Йожеф Сабо, який зробив камбек з Трабзонспором (2:0). Втім етнічний угорець пішов через рік через стан здоров'я. Так само Йо-Йо підстрахував і після звільнення Дем'яненка у 2007-му, але пропрацював всього 10 матчів.

Леонід Буряк (2005)



Буряк відпрацював лише 8 матчів на чолі киян / фото ФК Динамо

Найбільш коротким був шлях Буряка-тренера в Динамо. Команду Леонід прийняв у червні 2005-го, але менше ніж за два місяці пішов у відставку. У восьми матчах команда програла лише раз, але цей провал з Туном призвів до невиходу Динамо в групу Ліги чемпіонів. Як бачите, поки що Суркіс довго не терпів невдачі тренерів.

Анатолій Дем'яненко (2005-2007)



Анатолій Дем'яненко двічі приводив "біло-синіх" до чемпіонства / фото ФК Динамо

Наступник Буряка протримався на чолі Динамо трохи більше двох років. Попри поразку Шахтарю в чемпіонській гонці-2006, Суркіс залишив Дем'яненка і той віддячив йому золотим дублем у 2007 році. Втім успіхів у єврокубках так і не було. Динамо повернулось в групу Ліги чемпіонів, але набирало вкрай мало очок. Після поразки від Роми у вересні 2007-го Анатолій залишив команду.

Юрій Сьомін (2007-2009)

До зими Динамо довели тимчасові наставники Сабо та Лужний, а у грудні того ж року Динамо запросило першого тренера-іноземця. Це славнозвісний та нині скандальний Юрій Сьомін, який досягав успіхів у московському Локомотиві.

Росіянин також програв Шахтарю чемпіонат, хоча на виправлення ситуації у нього було тільки півроку. А от сезон 2008-2009 став одним з найкращих для Динамо у XXI сторіччі. Кияни не тільки виграли чемпіонат, а ще і здійснили прорив у Європі.

В Кубку УЄФА "біло-сині" дістались аж півфіналу, але болісна поразка від Шахтаря не пустила Динамо у фінал. Суркіс готовий був продовжити роботу із росіянином. Але той сам вирішив залишити Динамо, адже не міг відмовити своєму рідному Локомотиву.

Валерій Газзаєв (2009-2010)

Як бачите, у випадках із Дем'яненком та Сьоміним Суркіс навчився терпіти та чекати. На жаль, це зіграло проти нього у кейсі із наступним коучем "біло-синіх". Ним став ще один росіянин та прихильник Путіна Валерій Газзаєв.

Із ним Динамо лише регресувало, втративши семиочкову перевагу над Шахтарем в УПЛ та проваливши кваліфікацію Ліги чемпіонів. Останньою краплею стали нічия проти БАТЕ та поразка Шерифу в Лізі Європи. При цьому Газзаєв сам подавав у відставку, але Суркіс її не приймав. Зрештою після фіаско в Молдові сторони таки розійшлись.

Юрій Сьомін (2010-2012)

На місце Газзаєва повернувся … Сьомін, у якого не пішло в Локомотиві! Суркіс вирішив не ображатися на росіянина та в пам'ять про сезон 2008-2009 спробував знову із ним попрацювати.

Не вийшло. Єдиним успіхом Динамо став вихід у чвертьфінал Ліги Європи (2011), але на внутрішній арені "біло-сині" програвали Шахтарю на внутрішній арені. Саме після двох поспіль поразок від донеччан Суркіс у вересні 2012-го остаточно попрощався із росіянином.

Олег Блохін (2012-2014)



Олег Блохін провалився як тренер киян / фото ФК Динамо

У випадку із Блохіним Ігор Михайлович проявив неабияке терпіння. По-перше, Суркіс переконав Олега Володимировича кинути збірну України посеред відбору на ЧС-2014. По-друге, під Блохіна пішли великі кошти на новачків. Ленс, Мбокані, Беланда, Велозу, Раффаель – всі вони обійшлись близько 10 мільйонів кожен.

На жаль, ефекту від цього не було. Ба більше, Динамо примудрилось впасти аж на 4 місце в чемпіонаті України та не вражало на євроарені. Зрештою терпець президента увірвався у 2014-му після домашньої поразки від Шахтаря. Блохіна одразу ж звільнили, а той ще і вимагав компенсацію за розрив контракту.

Сергій Ребров (2014-2017)



Сергій Ребров повернув славні часи Динамо / фото 24 Каналу

Куди більш спокійно пройшла співпраця Суркіса з Ребровим, який був асистентом Блохіна. По-перше, Сергій Станіславович допрацював місяць у сезоні 2013-2014 після звільнення Олега Володимировича і за цей період зміг виграти Кубок України. А далі все було краще і краще, від чого фанати киян вознесли Реброва до небес.

По-перше, він перервав гегемонію Шахтаря в УПЛ та взяв два поспіль чемпіонства. По-друге, підкріпив цей успіх двома Кубками країни. По-третє, Динамо знову запалило на євроарені. У перший повноцінний сезон тренера кияни дійшли до 1/4 фіналу Ліги Європи, пройшовши Генгам та Евертон. А наступного року Динамо вперше (та єдиний раз) у XXI сторіччі вийшло у плей-оф Ліги чемпіонів.

На жаль, після відходу Луческу з Шахтаря та приходу Фонсеки "гірники" стали сильнішими та повернули собі "золото". Ребров же після сірого сезону 2016-2017 просив у Суркіса посилення та продажу певних гравців. А після відмови президента вирішив піти за власним бажанням, оскільки вважав, що досяг максимуму із цим складом.

Олександр Хацкевич (2017-2019)



Робота Олександра Хацкевича не переконала Ігоря Суркіса / фото ФК Динамо

Проявив Суркіс терпіння і у випадку із Олександром Хацкевичем. При ньому Динамо вигравало лише Суперкубки України, тоді як інші трофеї на внутрішній арені діставались Шахтарю.

Крім того, білорус не виводив Динамо у групу Ліги чемпіонів, зате двічі доходив до 1/8 фіналу Ліги Європи. Терпець президента луснув у серпні 2019-го після вильоту у кваліфікації ЛЧ від Брюгге, причому звільнити Хацкевича він вирішив по телефону.

Олексій Михайличенко (2019-2020)

Другий прихід Михайличенка в Динамо виглядав більше пожежним варіантом. Фанати нічого від нього не очікували, але тому таки вдалось трохи підсолодити гіркоту програшу чемпіонату та провалу в групі Ліги Європи. Динамо виграло Кубок, але після поразки Колосу в останньому турі УПЛ Михайличенка було звільнено. Чекати на прорив від нього вже не стали.

Мірча Луческу (2020-2023)



Під керівництвом Мірчі Луческу Динамо двічі виходило в групу Ліги чемпіонів / фото ФК Динамо

Можливо, Олексій би продовжив роботу в Динамо, але у Суркіса з'явилась несподівана та скандальна ідея із запрошенням в Динамо Мірчі Луческу. Румун був ображений на звільнення з Шахтаря у 2016-му і Динамо змогло направити його енергію у необхідне для клубу русло. Та і майстерність тренера не давала засумніватися, що він на голову сильніший за попередніх наставників клубу.

Вже у перший же сезон Динамо виграло чемпіонат та Кубок, а також нарешті пройшло кваліфікацію Ліги чемпіонів. Так, в самій групі позитиву було мало, лише перемога над Ференцварошем за два сезони. Але це вже не Динамо 00-х, тут сам вихід в основну стадію турніру був за щастя. У Мірчі був безмежний кредит довіри від Суркіса.

Проте після початку повномасштабної війни румун перестав давати результат. В і такі кризовому чемпіонаті Динамо скотилось аж на четверте місце, а з Ліги Європи вилетіло від Ренна, Фенербахче та АЕКа з Ларнаки. Навіть після цього президент клубу продовжив співпрацю із тренером на сезон 2023-2024. Але після першої ж поразки Шахтарю Луческу добровільно пішов у відставку.

Олександр Шовковський (2023 – )



Шовковський знову зробив Динамо чемпіоном України / фото ФК Динамо

І ось з того моменту киянами керує легендарний Олександр Шовковський. Яскравим його Динамо не назвеш. в Європі все так само "біло-сині" не вражають та навіть подекуди ганьбляться. Але тренера рятує чемпіонство минулого сезону.

Все ж Динамо суттєво поступається Шахтарю як в ігровому плані, так і фінансовому. Але Шовковському вдалось повернути "золото" в Київ. Як бачимо, останнім часом Суркіс довго терпів невдачі тренерів. Його поспішні рішення, схоже, залишились у 00-х. Можливо, це надасть тренеру новий шанс довести свій рівень та повернути Динамо до успіхів.