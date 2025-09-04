На початку буремних 90-х український гранд опинився на межі зникнення. 24 Канал підготував матеріал про те, як Григорій Суркіс став власником київського Динамо та який вплив зберігає на клуб.

Читайте також Не тільки брати Суркіси: хто є власником Динамо Київ

Переворот у керівництві Динамо

За підсумком сезону-1992/93 київське Динамо оформило "золотий дубль", здобувши путівку до Кубка європейських чемпіонів. Одразу по завершенню чемпіонату в клубі розпочалися незрозумілі події.

Несподівано виявилося, що гордість України має величезні борги, а гравці не отримують вчасно зарплату. Ба більше, футболістам на тренувальну базу в Конча-Заспі навіть не привозили воду.

Відповідальним за усі негаразди назвали тодішнього президента Віктора Безверхого. Його звинувачували у нецільових розтратах грошей, отриманих за трансфери футболістів. З'явилися чутки, що клуб закриють, а створять новий під назвою Славутич.

19 липня 1993 року відбулася пресконференція для журналістів, на якій повідомили про усунення від посади Безверхого. Відповідну заяву підписали усі футболісти, в тому числі новачки, які приєдналися до команди влітку.

Далі події розвивалися блискавично. Вже 20 липня було створене Акціонерне товариство "Футбольна команда Динамо Київ". Виконувачем обов'язків голови клубу було обрано Григорія Суркіса. Варто додати, що юридичний супровід усім цим подіям здійснював одіозний Віктор Медведчук.

"Золотий дубль" Динамо у 1993 році / фото ФК Динамо

Як Суркіс потрапив у Динамо?

До цього моменту ім'я Григорія Суркіса було відомо вузькому колу людей. У 1991 – 1993 році він вже був бізнесменом та очолював компанію СП "Динамо-Атлантик", яка займалася будівництвом та торгівлею. Фірма частково покривала витрати клубу, зокрема виплачувала преміальні та частину зарплат футболістам.

Після того як Григорій Суркіс 27 липня 1993 року офіційно став президентом Динамо, його брат Ігор зайняв місце директора у "Динамо-Атлантик".

Після приходу Суркіса в клуб одразу були виплачені заборгованості по зарплаті, відновили харчування футболістів та забезпечили екіпіруванням. На базі розпочалася реконструкція, а згодом будівництво нового сучасного комплексу.

Команда комплектувалася найкращими українськими футболістами, а також гравцями з колишнього Радянського Союзу. Григорій Суркіс одразу поставив собі за мету повернути в клуб легендарного Валерія Лобановського. Проте здійснити це вдалося лише через три роки. Перше запрошення метр відхилив, посилаючись на чинний контракт зі збірною Кувейту.

Григорій Суркіс вмовив Валерія Лобановського повернутися в Динамо / фото ФК Динамо

Шубний скандал за участю Суркісів

У 1995 році розгорівся грандіозний скандал, який міг надовго поставити хрест на амбіціях Динамо. За підсумком кваліфікації Динамо пройшло данський Ольборг та пробилося у груповий раунд Ліги чемпіонів. Суперниками киян по групі були Панатінаїкос, Порту і Нант. У першому турі підопічні Йожефа Сабо завдяки голу Косовського мінімально перемогли чемпіона Греції.

Як грім серед ясного неба стала дворічна дискваліфікація "біло-синіх" та виключення з турніру. Все через сумнозвісні шуби, які керівництво клубу хотіло подарувати іспанському арбітру Антоніо Ньєто. Проте суддя не взяв подарунок, а про все доповів відповідним органам УЄФА.

Завдяки опікунській раді, яку очолив перший президент України Леонід Кравчук, дискваліфікацію вдалося скасувати у квітні 1996 року.

Динамо повернули в єврокубки у 1996 / фото ФК Динамо

Чи має вплив Григорій Суркіс на сучасне Динамо?

У 2002 році Григорій Михайлович Суркіс залишив крісло президента Динамо та передав клуб своєму брату Ігорю Суркісу. З того часу він сконцентрував свою увагу на діяльності Федерації футболу України. У цей час ФФУ подала спільну з Польщею заявку на проведення Євро-2012.

Наразі Григорій Михайлович є почесним президентом Динамо. На папері він не має жодних повноважень у керівництві клубу. Втім, він бере активну участь в житті клубу. На сайті "біло-синіх" Суркіс-старший особисто вітає легенд Динамо з ювілеями.

Григорій Суркіс на матчі з легендами Динамо / фото ФК Динамо

Григорій Суркіс регулярно відвідує матчі київського Динамо та відіграє важливу роль у функціонуванні клубу.