Київське Динамо стало одним з найкращих клубів Східної Європи. В Україні ж "біло-сині" наряду з Шахтарем є головними флагманами вітчизняного футболу, повідомляє 24 Канал.

Хто власник Динамо?

Тож очікувано, що до власників клубу прикута особлива увага. То хто ж є власником Динамо? Київський клуб є Товариство з обмеженою відповідальністю.

Мажоритарним власником Динамо є бізнесмен Ігор Михайлович Суркіс. Йому належить близько 64% акцій київського клубу. Іншими співвласниками "біло-синіх" є інвестфонд Sports Capital (23%) та компанія з Кіпру Alutsiana Commercial Ltd (11,26 %).

Ще кільком особам належить менше 1% акцій Динамо. До слова, 0,72% у власності киян належить Світлані Лобановській, дружині легендарного екстренера "біло-синіх" Валерію Лобановського.

Що відомо про братів Суркісів?

Ігор Суркіс є президентом Динамо, тоді як його старший брат Григорій є почесним президентом та також відіграє ключову роль у функціонуванні клубу.



Ігор Суркіс керує киянами з 2002 року / фото ФК Динамо

Динамо дісталось братам Суркісам на початку 90-х після розпаду СРСР. Саме Григорій Михайлович тоді став власником та президентом киян, тоді як його брат з'явився у клубів у 1998-му.

Спочатку Ігор був віцепрезидентом, а вже у 2002-му після відходу Суркіса-старшого в політику молодший прийняв керівництво Динамо на себе.

Наразі Ігорю Михайловичу 66 років і він фігурує не тільки як власник Динамо, а й один зі співвласників каналу "1+1". Загалом же Григорій та Ігор займалися бізнесом у сфері енергетики, інвестицій та медіа.

Зв'язки із Медведчуком

Також брати Суркіси були наближені до скандального політика Віктора Медведчука, а Григорій був депутатом від його партії СДПУ (о). Зараз же Суркіс-старший також є членом Верховної Ради.



Всі ключові рішення в клубі приймаються Григорієм та Ігорем Суркісами / фото ФК Динамо

До неї він зайшов від іншого осередку Віктора ОПЗЖ. Обидва брати навіть належали до олігархічного клану "Київська сімка" на чолі із Медведчуком. Пізніше кума Путіна засудили за державну зраду та обміняли у росіян на захисників "Азова".

Тоді ж розпалась і сама ОПЗЖ, а Суркіс став членом партії "Платформа за життя та мир", яку очолив Юрій Бойко. Що ж стосується Ігоря Михайловича, то він політикою вже давно не займається.

До слова, сім'я Суркісів продовжує себе тісно пов'язувати із Динамо. Син Григорія Михайловича В'ячеслав нині є воротарем головної команди клубу, а зятем Ігоря Михайловича є захисник "біло-синіх" Крістіан Біловар.