Киевское Динамо стало одним из лучших клубов Восточной Европы. В Украине же "бело-синие" наряду с Шахтером являются главными флагманами отечественного футбола, сообщает 24 Канал.

Кто владелец Динамо?

Поэтому ожидаемо, что к владельцам клуба приковано особое внимание. Так кто же является владельцем Динамо? Киевский клуб является Обществом с ограниченной ответственностью.

Мажоритарным владельцем Динамо является бизнесмен Игорь Михайлович Суркис. Ему принадлежит около 64% акций киевского клуба. Другими совладельцами "бело-синих" являются инвестфонд Sports Capital (23%) и компания из Кипра Alutsiana Commercial Ltd (11,26%).

Еще нескольким лицам принадлежит менее 1% акций Динамо. К слову, 0,72% в собственности киевлян принадлежит Светлане Лобановской, жене легендарного экс-тренера "бело-синих" Валерия Лобановского.

Что известно о братьях Суркисах?

Игорь Суркис является президентом Динамо, тогда как его старший брат Григорий является почетным президентом и также играет ключевую роль в функционировании клуба.



Игорь Суркис руководит киевлянами с 2002 года / фото ФК Динамо

Динамо досталось братьям Суркисам в начале 90-х после распада СССР. Именно Григорий Михайлович тогда стал владельцем и президентом киевлян, тогда как его брат появился у клубов в 1998-м.

Сначала Игорь был вице-президентом, а уже в 2002-м после ухода Суркиса-старшего в политику младший принял руководство Динамо на себя.

Сейчас Игорю Михайловичу 66 лет и он фигурирует не только как владелец Динамо, но и один из совладельцев канала "1+1". В целом же Григорий и Игорь занимались бизнесом в сфере энергетики, инвестиций и медиа.

Связи с Медведчуком

Также братья Суркисы были приближены к скандальному политику Виктору Медведчуку, а Григорий был депутатом от его партии СДПУ (о). Сейчас же Суркис-старший также является членом Верховной Рады.



Все ключевые решения в клубе принимаются Григорием и Игорем Суркисами / фото ФК Динамо

В нее он зашел от другой ячейки Виктора ОПЗЖ. Оба брата даже принадлежали к олигархическому клану "Киевская семерка" во главе с Медведчуком. Позже кума Путина осудили за государственную измену и обменяли у россиян на защитников "Азова".

Тогда же распалась и сама ОПЗЖ, а Суркис стал членом партии "Платформа за жизнь и мир", которую возглавил Юрий Бойко. Что же касается Игоря Михайловича, то он политикой уже давно не занимается.

К слову, семья Суркисов продолжает себя тесно связывать с Динамо. Сын Григория Михайловича Вячеслав ныне является вратарем главной команды клуба, а зятем Игоря Михайловича является защитник "бело-синих" Кристиан Биловар.