В начале бурных 90-х украинский гранд оказался на грани исчезновения. 24 Канал подготовил материал, как Григорий Суркис стал владельцем киевского Динамо и какое влияние сохраняет на клуб.

Переворот в руководстве Динамо

По итогам сезона-1992/93 киевское Динамо оформило "золотой дубль", получив путевку в Кубок европейских чемпионов. Сразу по завершению чемпионата в клубе начались непонятные события.

Неожиданно оказалось, что гордость Украины имеет огромные долги, а игроки не получают вовремя зарплату. Более того, футболистам на тренировочную базу в Конча-Заспе даже не привозили воду.

Ответственным за все проблемы назвали тогдашнего президента Виктора Безверхого. Его обвиняли в нецелевых растратах денег, полученных за трансферы футболистов. Появились слухи, что клуб закроют, а создадут новый под названием Славутич.

19 июля 1993 года состоялась пресс-конференция для журналистов, на которой сообщили об отстранении от должности Безверхого. Соответствующее заявление подписали все футболисты, в том числе новички, которые присоединились к команде летом.

Далее события развивались молниеносно. Уже 20 июля было создано Акционерное общество "Футбольная команда Динамо Киев". Исполняющим обязанности председателя клуба был избран Григорий Суркис. Стоит добавить, что юридическое сопровождение всем этим событиям осуществлял одиозный Виктор Медведчук.

"Золотой дубль" Динамо в 1993 году / фото ФК Динамо

Как Суркис попал в Динамо?

До этого момента имя Григория Суркиса было известно узкому кругу людей. В 1991 – 1993 году он уже был бизнесменом и возглавлял компанию СП "Динамо-Атлантик", которая занималась строительством и торговлей. Фирма частично покрывала расходы клуба, в частности выплачивала премиальные и часть зарплат футболистам.

После того как Григорий Суркис 27 июля 1993 года официально стал президентом Динамо, его брат Игорь занял место директора в "Динамо-Атлантик".

После прихода Суркиса в клуб сразу были выплачены задолженности по зарплате, восстановили питание футболистов и обеспечили экипировкой. На базе началась реконструкция, а затем строительство нового современного комплекса.

Команда комплектовалась лучшими украинскими футболистами, а также игроками из бывшего Советского Союза. Григорий Суркис сразу поставил себе цель вернуть в клуб легендарного Валерия Лобановского. Однако осуществить это удалось лишь спустя три года. Первое приглашение мэтр отклонил, ссылаясь на действующий контракт со сборной Кувейта.

Григорий Суркис уговорил Валерия Лобановского вернуться в Динамо / фото ФК Динамо

Шубный скандал с участием Суркисов

В 1995 году разгорелся грандиозный скандал, который мог надолго поставить крест на амбициях Динамо. По итогу квалификации Динамо прошло датский Ольборг и пробилось в групповой раунд Лиги чемпионов. Соперниками киевлян по группе были Панатинаикос, Порту и Нант. В первом туре подопечные Йожефа Сабо благодаря голу Косовского минимально победили чемпиона Греции.

Как гром среди ясного неба стала двухлетняя дисквалификация "бело-синих" и исключение из турнира. Все из-за печально известных шуб, которые руководство клуба хотело подарить испанскому арбитру Антонио Ньето. Однако судья не взял подарок, а обо всем доложил соответствующим органам УЕФА.

Благодаря попечительскому совету, которую возглавил первый президент Украины Леонид Кравчук, дисквалификацию удалось отменить в апреле 1996 года.

Динамо вернули в еврокубки в 1996 / фото ФК Динамо

Имеет ли влияние Григорий Суркис на современное Динамо?

В 2002 году Григорий Михайлович Суркис покинул кресло президента Динамо и передал клуб своему брату Игорю Суркису. С тех пор он сконцентрировал свое внимание на деятельности Федерации футбола Украины. В это время ФФУ подала совместную с Польшей заявку на проведение Евро-2012.

Сейчас Григорий Михайлович является почетным президентом Динамо. На бумаге он не имеет никаких полномочий в руководстве клуба. Впрочем, он принимает активное участие в жизни клуба. На сайте "бело-синих" Суркис-старший лично поздравляет легенд Динамо с юбилеями.

Григорий Суркис на матче с легендами Динамо / фото ФК Динамо

Григорий Суркис регулярно посещает матчи киевского Динамо и играет важную роль в функционировании клуба.