Александр Шовковский на своей странице в фейсбуке впервые в публичной плоскости отреагировал на свое увольнение из киевского клуба. Наставник процитировал известного писателя Эрнеста Хемингуэя, передает 24 Канал.

К теме "Отмучились, можно пойти напиться": как фаны Динамо реагируют на увольнение Шовковского

Какой была реакция Шовковского на увольнение из Динамо?

Бывший коуч Динамо по-философски подошел к изменениям в своей тренерской карьере.

Эрнест Хемингуэй однажды написал: "Самый сложный урок, который мне пришлось усвоить будучи взрослым – это неумолимая потребность продолжать идти дальше, независимо от того, насколько разрушенным я чувствую себя внутри",

– привел слова писателя Шовковский.

Однако впоследствии подобное сообщение исчезло куда-то из соцсетей наставника. Издание BLIK успело сделать скриншот этой публикации Шовковского.



Шовковский отреагировал на увольнение / Скриншот из фейсбука наставника

Кто будет руководить Динамо?

28 ноября киевское Динамо официально представило Игоря Костюка в роли исполняющего обязанности главного тренера. До этого он работал с юношеской командой киевлян U-19. Для него это повышение стало неожиданностью.

Как сообщало "ТаТоТаке," президент Динамо Игорь Суркис сообщил об увольнении Шовковскому по телефону в течение часа после матча киевлян в еврокубках.

Эксперт Николай Васильков прокомментировал назначение Костюка.

"Он имеет стабильное и хорошее реноме успешного тренера в Динамо U-19, а стать главным тренером первой команды, это означает подставить самого себя под удар и потерять лицо. Ведь очевидно, что была не только проблема Шовковского, как все говорят, это также проблема функционирования клуба, выстраивания долгосрочных стратегий и ресурсов", – высказался эксперт.

Почему Шовковского уволили из Динамо?