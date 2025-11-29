Александр Шовковский на своей странице в фейсбуке впервые в публичной плоскости отреагировал на свое увольнение из киевского клуба. Наставник процитировал известного писателя Эрнеста Хемингуэя, передает 24 Канал.
К теме "Отмучились, можно пойти напиться": как фаны Динамо реагируют на увольнение Шовковского
Какой была реакция Шовковского на увольнение из Динамо?
Бывший коуч Динамо по-философски подошел к изменениям в своей тренерской карьере.
Эрнест Хемингуэй однажды написал: "Самый сложный урок, который мне пришлось усвоить будучи взрослым – это неумолимая потребность продолжать идти дальше, независимо от того, насколько разрушенным я чувствую себя внутри",
– привел слова писателя Шовковский.
Однако впоследствии подобное сообщение исчезло куда-то из соцсетей наставника. Издание BLIK успело сделать скриншот этой публикации Шовковского.
Шовковский отреагировал на увольнение / Скриншот из фейсбука наставника
Кто будет руководить Динамо?
28 ноября киевское Динамо официально представило Игоря Костюка в роли исполняющего обязанности главного тренера. До этого он работал с юношеской командой киевлян U-19. Для него это повышение стало неожиданностью.
Как сообщало "ТаТоТаке," президент Динамо Игорь Суркис сообщил об увольнении Шовковскому по телефону в течение часа после матча киевлян в еврокубках.
Эксперт Николай Васильков прокомментировал назначение Костюка.
"Он имеет стабильное и хорошее реноме успешного тренера в Динамо U-19, а стать главным тренером первой команды, это означает подставить самого себя под удар и потерять лицо. Ведь очевидно, что была не только проблема Шовковского, как все говорят, это также проблема функционирования клуба, выстраивания долгосрочных стратегий и ресурсов", – высказался эксперт.
Почему Шовковского уволили из Динамо?
Киевляне провально проводят первую половину сезона 2025 – 2026. После 13-ти туров УПЛ Динамо опустилось аж на 7-е место в турнирной таблице, набрав при этом 20 баллов. Отставание от лидера сезона донецкого Шахтера уже составляет 10 очков.
В еврокубках тоже дела идут, мягко говоря, плохо. Киевляне с 3 пунктами занимают 27-ю позицию в общей таблице Лиги конференций. А это за пределами зоны плей-офф турнира. В ЛК 2025 – 2026 Динамо одержало лишь одну победу при трех поражениях.
Шовковский успел провести во главе киевского клуба свой 90-й матч. За свою тренерскую работу в Динамо (с декабря 2023-го) наставник привел киевлян к одному трофею – чемпионства УПЛ 2024 – 2025.