Впоследствии появилась информация, что он может перейти в казахстанский Актобе, но лидер Динамо определился со своим будущим. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Цыганик Live".
Что известно о будущем Ярмоленко?
Игорь Цыганик отметил, что интерес со стороны Актобе к Ярмоленко – это фейк. В конце концов он отметил, что лидер Динамо еще будет очень полезным для киевского клуба в текущем сезоне.
По словам блогера, Ярмоленко может хорошо повлиять на молодежь, которая только вливается во взрослый футбол. Кроме того, игровые качества опытного игрока тоже помогут "бело-синим".
Этот чемпионат он все-таки доиграет в киевском клубе, попытается помочь молодым футболистам немного спрогрессировать, потому что рядом с ним все прогрессируют,
– сказал Цыганык.
По данным Transfermarkt, контракт Ярмоленко с Динамо рассчитан до 30 июня 2025 года. Информация относительно возможного продления соглашения не появлялась.
Что известно о карьере Ярмоленко?
Ярмоленко за свою карьеру, кроме Динамо, играл в Десне, Боруссии Дортмунд, Вест Хэме. Также он успел съездить на Ближний Восток, где выступал за Аль-Айн из ОАЭ.
В 2023 году он вернулся в киевский клуб. Сам футболист говорил о том, что сезон 2025 – 2026 станет последним в его карьере.
По информации СМИ, после ухода из футбола Ярмоленко, вероятно, останется в Динамо. Легенда "бело-синих" будет занимать должность спортивного директора в клубе.