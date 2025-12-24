Впоследствии появилась информация, что он может перейти в казахстанский Актобе, но лидер Динамо определился со своим будущим. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Цыганик Live".

Читайте также "За ноябрь не выплатили": инсайдер раскрыл новые детали увольнения Шовковского из Динамо

Что известно о будущем Ярмоленко?

Игорь Цыганик отметил, что интерес со стороны Актобе к Ярмоленко – это фейк. В конце концов он отметил, что лидер Динамо еще будет очень полезным для киевского клуба в текущем сезоне.

По словам блогера, Ярмоленко может хорошо повлиять на молодежь, которая только вливается во взрослый футбол. Кроме того, игровые качества опытного игрока тоже помогут "бело-синим".

Этот чемпионат он все-таки доиграет в киевском клубе, попытается помочь молодым футболистам немного спрогрессировать, потому что рядом с ним все прогрессируют,

– сказал Цыганык.

По данным Transfermarkt, контракт Ярмоленко с Динамо рассчитан до 30 июня 2025 года. Информация относительно возможного продления соглашения не появлялась.

Что известно о карьере Ярмоленко?