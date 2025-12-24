Появились новые детали расставания Динамо с Шовковским. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал BurBuzz.

Что известно об отставке Шовковского?

По информации инсайдера, контракт Шовковского и его тренерского штаба были действительными до конца сезона 2025 – 2026. Однако на руках у экс-наставника "бело-синих" этих соглашений не было, ведь они оставались подписанными в офисе.

Бурбас отметил, что это не более, чем "филькина грамота". Кроме того, с его слов, ни Шовковский, ни его тренерский штаб не получили ничего после досрочной отставки посреди сезона.

Никакие отступные и другие моменты, которые должны были выплатить до конца сезона, они не предусмотрены. По моей информации, за октябрь еще выплатили зарплату, обещали за ноябрь, пока что, мне кажется, не выплатили. Но следующие полгода, я думаю, бесполезно надеяться,

– сказал Бурбас.

Недавно появилась информация, что Шовковский определился с новым местом работы после ухода из Динамо. Как сообщает Игорь Цыганик, экс-тренер киевского клуба находится в творческом отпуске и надеется получить должность в структуре "бело-синих".

Каково положение в Динамо в текущем сезоне?