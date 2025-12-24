З'явилися нові деталі розставання Динамо із Шовковським. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал BurBuzz.

Читайте також Динамо перехопило у Шахтаря перспективного футболіста, який стажувався в Челсі

Що відомо про відставку Шовковського?

За інформацією інсайдера, контракт Шовковського та його тренерського штабу були дійсними до кінця сезону 2025 – 2026. Однак на руках у екснаставника "біло-синіх" цих угод не було, адже вони залишалися підписаними в офісі.

Бурбас зазначив, що це не більше, ніж "фількіна грамота". Окрім того, з його слів, ні Шовковський, ні його тренерськи штаб не отримали нічого після дострокової відставки посеред сезону.

Ніякі відступні і інші моменти, які б мали виплатити до кінця сезону, вони не передбачені. За моєю інформацією, за жовтень ще виплатили зарплату, обіцяли за листопад, поки що, мені здається, не виплатили. Але наступні півроку, я думаю, марно сподіватися,

– сказав Бурбас.

Нещодавно з'явилася інформація, що Шовковський визначився з новим місцем роботи після відходу з Динамо. Як повідомляє Ігор Циганик, екстренер київського клубу перебуває у творчій відпустці та сподівається отримати посаду у структурі "біло-синіх".

Яке становище у Динамо у поточному сезоні?