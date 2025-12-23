18-річний ганський футболіст Стенлі Куарші нині перебуває на перегляді у київському Динамо. Раніше перспективний захисник міг опинитися у донецькому Шахтарі, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Читайте також Український клуб виступив з заявою щодо переходу Ярмоленка

Що відомо про новачка Динамо, якого Шахтарю рекомендував Мудрик?

За інформацією джерела, спочатку ганця запропонували Шахтарю. Донецький клуб довго вагався, чи потрібен їм лівоногий центральний захисник. У підсумку "гірники" відмовилися підписувати з ним контракт.

Цим скористалося київське Динамо, яке переглядає можливості юного африканця. Наразі тренери "біло-синіх" вивчають сильні та слабкі сторони футболіста.

Цікаво, що рік тому Куарші стажувався в юнацькій команді лондонського Челсі. Про нього схвально відгукувався Михайло Мудрик, який давав йому рекомендації для Шахтаря. Однак "сині" тоді не підписали з ним угоду, адже йому ще не було 18 років.

Про Куарші також відомо, що він вихованець ганської футбольної академії VIM Academy та привернув увагу європейських скаутів виступами в юнацьких турнірах. Окрім Челсі, захисник також стажувався у Вулверхемптоні.

Чому Динамо шукає центрального захисника?