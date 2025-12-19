Кияни протистояли вірменському Ноа, а донеччани зустрілися з хорватською Рієкою. Обидві гри були номінально домашніми для українських клубів, повідомляє 24 канал.
Як завершився матч Динамо – Ноа?
Для Динамо матч проти Ноа став формалністю, адже кияни втратили шанси на вихід у плей-оф Ліги конференцій 2025 – 2026. Тому "біло-сині" могли грати розкуто і не зважати на результат.
Команди приблизно однаково володіли м'ячем з невеликою перевагою вірменського клубу. Проте влучнішими виявилися кияни.
Першим голом у матчі відзначився Владислав Кабаєв, відкривши рахунок на 27-й хвилині матчу. На перерву команди пішли за рахунку 1:0.
Гол Кабаєва: дивіться відео
Незадовго після початку другого тайму "біло-сині" подвоїли перевагу. Дебютним голом у єврокубках відзначився 19-річний Матвій Пономаренко.
Гол Пономаренка: дивіться відео
У результаті матч завершився перемогою Динамо – 2:0.
Як завершився матч Шахтар – Рієка?
Шахтар перед останнім туром основного етапу Ліги конференцій гарантував собі вихід у 1/8 фіналу. "Гірники" незалежно від результату матчу залишалися у топ-8 турнірної таблиці.
Однак донеччани все ж хотіли перемогти Рієку. Підопічні Арди Турана контролювали м'яч та намагалися забити гол хорватському колективу, як переважно грав від оборони.
У підсумку Шахтар не зміг пробити оборону Рієки. Гра завершилася з рахунком – 0:0.
Як Динамо та Шахтар виступають у поточному сезоні?
Динамо на початку сезону вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись кіпрському Пафосу. Потім "біло-сині" не змогли пройти Маккабі Тель-Авів у відборі до Ліги Європи та опинилися у Лізі конференцій.
Згодом Олександра Шовковського звільнили після програшу Омонії (0:2). А нещодавно Ігоря Костюка призначили головним тренером команди київського клубу.
У чемпіонаті України "біло-сині" мали серію невдач, програвши чотири матчі поспіль та посідають 4 місце у турнірій таблиці. Однак у Кубку країни кияни змогли вибити Шахтар та вийти у 1/4 фіналу, де зіграють проти Інгульця.
"Гірники" на початку сезону вилетіли з відбору Ліги Європи від Панатінаїкоса та опинилися у Лізі конференцій. У чемпіонаті України донеччани розділяють перше місце з ЛНЗ, маючи у своєму активі 35 очок.