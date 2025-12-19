Киевляне противостояли армянскому Ноа, а донетчане встретились с хорватской Риекой. Обе игры были номинально домашними для украинских клубов, сообщает 24 канал.
Как завершился матч Динамо – Ноа?
Для Динамо матч против Ноа стал формалностью, ведь киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги конференций 2025 – 2026. Поэтому "бело-синие" могли играть раскованно и не обращать внимания на результат.
Команды примерно одинаково владели мячом с небольшим преимуществом армянского клуба. Однако более точными оказались киевляне.
Первым голом в матче отметился Владислав Кабаев, открыв счет на 27-й минуте матча. На перерыв команды ушли при счете 1:0.
Незадолго после начала второго тайма "бело-синие" удвоили преимущество. Дебютным голом в еврокубках отметился 19-летний Матвей Пономаренко.
В итоге матч завершился победой Динамо – 2:0.
Как завершился матч Шахтер – Риека?
Шахтер перед последним туром основного этапа Лиги конференций гарантировал себе выход в 1/8 финала. "Горняки" независимо от результата матча оставались в топ-8 турнирной таблицы.
Однако дончане все же хотели победить Риеку. Подопечные Арды Турана контролировали мяч и пытались забить гол хорватскому коллективу, как преимущественно игравшему от обороны.
В итоге Шахтер не смог пробить оборону Риеки. Игра завершилась со счетом – 0:0.
Как Динамо и Шахтер выступают в текущем сезоне?
Динамо в начале сезона вылетело из квалификации Лиги чемпионов, уступив кипрскому Пафосу. Затем "бело-синие" не смогли пройти Маккаби Тель-Авив в отборе в Лигу Европы и оказались в Лиге конференций.
Впоследствии Александра Шовковского уволили после проигрыша Омонии (0:2). А недавно Игоря Костюка назначили главным тренером команды киевского клуба.
В чемпионате Украины "бело-синие" имели серию неудач, проиграв четыре матча подряд и занимают 4 место в турнирной таблице. Однако в Кубке страны киевляне смогли выбить Шахтер и выйти в 1/4 финала, где сыграют против Ингульца.
"Горняки" в начале сезона вылетели из отбора Лиги Европы от Панатинаикоса и оказались в Лиге конференций. В чемпионате Украины дончане разделяют первое место с ЛНЗ, имея в своем активе 35 очков.