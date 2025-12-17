Перед матчем 6-го тура Лиги конференций новый главный тренер Динамо Игорь Костюк провел пресс-конференцию. Специалист рассказал о кадровой ситуации в команде накануне поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо.
Какие кадровые потери Динамо перед матчем Лиги конференций?
Костюк рассказал, что в лазарете "бело-синих" до сих пор находятся травмированные Виталий Буяльский, Денис Попов и Кристиан Биловар. Кроме того, центральный защитник Алиу Тиаре пропустит игру из-за перебора желтых карточек.
Новый главный тренер отметил, что, в отсутствие Попова и Тиаре, в центре обороны сыграет пара защитников Михавко – Захарченко.
Почему Бленуце не поехал на матч Динамо?
Отдельно Костюк остановился на отсутствии румынского форварда Владислава Бленуце. В последнее время 23-летний футболист практически не играет: дважды не попал в заявку и дважды оставался на скамейке запасных.
У Бленуце возникли какие-то семейные обстоятельства, и он отпросился и уехал домой. То, что он не попадал в заявку, то у нас есть два-три полноценных форварда, и поэтому мы по позициям выбирали игроков, которые имели больше игрового времени и будут более полезными для команды,
– объяснил Костюк.
Ранее появилась информация, что Бленуце собирается сменить клуб, ведь не видит для себя перспектив в Динамо. Румын подал запрос в ФИФА, чтобы ему разрешили перейти в новую команду.
Важно. Матч 6-го тура Лиги конференций Динамо – Ноах состоится в четверг, 18 декабря. Игра, что начнется в 19:00 по киевскому времени, уже не будет иметь турнирного значения для киевлян.
Когда в последний раз Бленуце играл за Динамо?
- Напомним, что Бленуце присоединился к киевскому Динамо 2 сентября в конце трансферного окна. Боссы "бело-синих" заплатили за новичка 2 миллиона евро.
- Сразу после трансфера возник скандал с футболистом из-за его постов в социальных сетях, где засветился пропагандист Соловьев. Бленуце публично извинился за публикации и сделал большой донат на ВСУ, чтобы избавиться от хейта со стороны болельщиков.
- Сначала тогдашний главный тренер Динамо Александр Шовковский предоставлял достаточное игровое время для форварда. Однако, по данным Transfermarkt, Владислав отметился лишь одним голом в 10 поединках.
- Из-за низкой результативности он проиграл конкуренцию двум другим форвардам – Эдуардо Герреро и Матвею Пономаренко. Последний раз Бленуце выходил на поле в матче с ЛНЗ (0:1), который состоялся 9 ноября.