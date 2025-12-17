Владислав не видит перспектив в дальнейшем пребывании в Динамо. Румынский игрок хочет как можно быстрее покинуть "бело-синих", однако имеет юридические проблемы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Golazo.
По теме Игорь Костюк – главный тренер киевского Динамо главный тренер киевского Динамо
Покинет ли Бленуце Динамо?
Дело в том, что ФИФА позволяет профессиональным футболистам в течение сезона сыграть не более чем за два клуба. Владислав уже имеет 10 игр за Динамо.
А перед трансфером в киевскую команду Бленуце провел один матч за ФКУ Крайова в третьем дивизионе чемпионата Румынии. Таким образом, единственным шансом для нападающего продолжить карьеру зимой не в Динамо, является возвращение в свой бывший клуб.
Однако это невозможно, ведь ФКУ Крайова дисквалифицирована из всех турниров и прекратила выступления на профессиональном уровне. Поэтому Владислав подал запрос в Федерацию футбола Румынии.
Он попросил аннулировать его матч за местную команду из-за ее бана. В конце концов федерация проведет консультацию с ФИФА, которая и решит, предоставлять ли разрешение Бленуце на игру за третий клуб в течение сезона.
Если же нападающий не добьется своего. он останется в Динамо до конца кампании 2025 – 2026. Контракт румына с киевлянами рассчитан до 2030 года.
Что не так с трансфером Бленуце?
- В летнее трансферное окно Динамо подписало четырех новичков, среди которых был и Владислав Бленуце. Нападающий ФКУ Крайова обошелся "бело-синим" в 2 миллиона евро согласно данным Transfermarkt.
- У него в соцсетях нашли пророссийские видео с пропагандистом Соловьевым, а его жена репостила видео с Владимиром Путиным.
- Болельщики Динамо не простили Бленуце, опубликовав угрожающее видео. Бленуце также получил порцию хейта от фанатов во время дебютного матча.
- Карьера Бленуце в Динамо складывается неудачно – один гол в 10-ти матчах. Сам киевский клуб также проваливает текущий сезон.
- Динамо завершило выступления в еврокубках и не смогло попасть в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате же "бело-синие" ушли четвертыми на зимнюю паузу, с отставанием в 9 баллов от лидеров.