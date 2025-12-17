Владислав не видит перспектив в дальнейшем пребывании в Динамо. Румынский игрок хочет как можно быстрее покинуть "бело-синих", однако имеет юридические проблемы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Golazo.

По теме Игорь Костюк – главный тренер киевского Динамо главный тренер киевского Динамо

Покинет ли Бленуце Динамо?

Дело в том, что ФИФА позволяет профессиональным футболистам в течение сезона сыграть не более чем за два клуба. Владислав уже имеет 10 игр за Динамо.

А перед трансфером в киевскую команду Бленуце провел один матч за ФКУ Крайова в третьем дивизионе чемпионата Румынии. Таким образом, единственным шансом для нападающего продолжить карьеру зимой не в Динамо, является возвращение в свой бывший клуб.

Однако это невозможно, ведь ФКУ Крайова дисквалифицирована из всех турниров и прекратила выступления на профессиональном уровне. Поэтому Владислав подал запрос в Федерацию футбола Румынии.

Он попросил аннулировать его матч за местную команду из-за ее бана. В конце концов федерация проведет консультацию с ФИФА, которая и решит, предоставлять ли разрешение Бленуце на игру за третий клуб в течение сезона.

Если же нападающий не добьется своего. он останется в Динамо до конца кампании 2025 – 2026. Контракт румына с киевлянами рассчитан до 2030 года.

Что не так с трансфером Бленуце?