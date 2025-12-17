Ігор Костюк працюватиме більше без приставки "виконувача обов'язків". Про це повідомив президент Динамо Ігор Суркіс у коментарі клубній пресслужбі, передає 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Динамо.

Що сказав Суркіс про призначення Костюка?

Власник київського клубу наголосив, що Костюк виховав вже не одне покоління талановитих молодих гравців Динамо. При цьому він запевнив, що наставник добре знає динамівську молодь і не боїться робити ставку на молодих гравців, які вже встигли проявити себе у головній команді киян.

Суркіс зазначив, що Костюк є наставником, який може знайти правильний підхід до футболістів.

Протягом роботи в клубі Костюк довів свій професіоналізм та високу кваліфікацію, добре проявив себе у якості виконувача обовʼязків головного тренера у вкрай складний для команди період. Керівництво клубу повністю довіряє Ігорю Володимировичу і вважає, що він здатен вивести команду на належне місце в українському і європейському футболі,

– заявив Суркіс.

Раніше була інформація, що брати Суркіси розділились у своєму рішенні щодо Костюка. Ігор Суркіс не вірив у перспективи Костюка на чолі киян. Однак його брат Григорій дотримувався протилежної думки. Також Віктор Вацко повідомляв, що керівництво київського клубу відмовило екстренеру Реала.

Які результати Динамо під керівництвом Костюка?

Олександра Шовковського було звільнено із посади головного тренера Динамо після поразки 2:0 від кіпрської Омонії у Лізі конференцій. Костюк, який очолював до цього юнацьку команду, очолив із приставкою "в.о.".

Під керівництвом Костюка кияни вже встигли провести 4 матчі, у яких здобули 2 перемоги (над Кудрівкою та Вересом) та зазнали стількох же поразок (від Полтави та Фіорентини).

У 2025 році Динамо проведе ще один поєдинок проти вірменського Ноаха у 6-му турі основного раунду ліги конференцій 2025 – 2026 (18 грудня).

Що відомо про Ігоря Костюка?