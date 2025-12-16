Керівництво клубу попрощалось із Олександром Шовковським, який ще минулого сезону зробив клуб чемпіоном України. Тепер же Динамо шукає нового тренера, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інсайди від Пасічника 2.0.

До теми "Були колосальні проблеми": відомий коментатор оцінив роботу Костюка на чолі Динамо

Чи залишиться Костюк тренером Динамо?

Поки що ж виконувачем обов'язків наставника киян є Ігор Костюк, який до цього очолював команду U-19. Під його керівництвом "біло-сині" поступились Полтаві та Фіорентині, а також здолали Кудрівку і Верес.

Тим часом керівництво Динамо має під час зимової паузи визначитись із постійним коучем. Тут думки братів Суркісів розділились.

Президент клубу Ігор Суркіс не вірить у перспективи Ігоря Костюка і не планує його залишати біля керма головної команди. Проте його брат Григорій дотримується іншої думки.

Суркіс-старший хотів би, щоб Костюк залишався головним тренером Динамо принаймні до завершення сезону. Раніше журналіст Віктор Вацко повідомляв, що керівництво Динамо відмовило екстренеру Реала.

Що з Динамо у сезоні 2025 – 2026?