Під керівництвом нового наставника Динамо зіграло проти Полтави, Кудрівки в УПЛ та Фіорентини у Лізі конференцій. Відомий коментатор Олександр Михайлюк у коментарі 24 каналу оцінив роботу Костюка.
Що сказав Михайлюк про Костюка у Динамо?
Він наголосив, що три матчі на чолі Динамо, це не та дистанція, щоб оцінити роботу нового тренерського штабу. Проте коментатор заявив, що у грі команди з'явились певні нововведення.
Окрім того, Михайлюк підкреслив, що матчі були різного характеру, адже ігри проти Полтави та Кудрівки – це перевірка на атакувальну спроможність "біло-синіх", зокрема, створення моментів та забитих м'ячів.
А матч проти Фіорентини був тестом на оборону киян і було зрозуміло, що команда працюватиме від захисту. Він також відзначив, що у чемпіонаті України проти Динамо гратимуть низьким блоком.
У матчі з Полтавою там були колосальні проблеми, там була нереалізація, десь гравці розгублено виглядали, не вистачало командної дії, а з Кудрівкою було краще. І мені здається, причина цього – це інтеграція молодих гравців, яких дуже добре знає Ігор Костюк,
– сказав Михайлюк.
Коментатор виділив Матвія Пономаренко, який забив гол, а також Богдана Редушка. Михайлюк зазначив, що на другого вже можна робити ставку, адже у нього хороша робота з м'ячем та бачення поля.
Також він згадав Владислава Захарченка. Михайлюк заявив, що йому сподобався захисник надійною роботою в обороні.
Що сказав Михайлюк про наступний матч Динамо?
У наступному матчі Динамо зіграє проти Вереса в УПЛ. Коментатор наголосив, що ця гра може стати ключовою для Костюка на чолі київського клубу.
В Лізі Конференцій вже Динамо не претендує на вихід до наступної стадії. А з Вересом, можливо, це такий доленосний поєдинок для Костюка. Якщо буде покращення гри: у плані командних дій, взаємодії футболістів між собою, то, можливо, його залишать на наступний рік працювати із командою,
– висловився коментатор.
Однак, якщо гра команди не стане кращою, то вже у наступному році у Динамо буде новий головний тренер. Михайлюк також наголосив, що наразі ніхто не знає, як киянам вибратися із кризи, можливо, потрібно буде попрощатися з деякими футболістами взимку 2026 року.
Яке становище у Динамо у поточному сезоні?
У єврокубках Динамо розпочало нову кампанію у кваліфікації Ліги чемпіонів, але у результаті опинилися у Лізі конференцій, де кияни посідають 28 місце, маючи у своєму активі три пункти, і навіть у разі перемоги в останньому матчі не вийдуть у наступний раунд турніру.
У Кубку України київський колектив пройшов Шахтар та зіграє у чвертьфіналі. де підопічні Костюка зіграють проти Інгульця з Першої ліги.
Наступний матч Динамо проти Вереса у чемпіонаті України відбудеться у неділю – 14 грудня. Початок зустрічі "біло-синіх" з рівненським клубом о 15:30.