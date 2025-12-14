Под руководством нового наставника Динамо сыграло против Полтавы, Кудривки в УПЛ и Фиорентины в Лиге конференций. Известный комментатор Александр Михайлюк в комментарии 24 канала оценил работу Костюка.

Читайте также Динамо вылетело из Лиги конференций: почему киевляне провалили решающий матч против Фиорентины

Что сказал Михайлюк о Костюке в Динамо?

Он отметил, что три матча во главе Динамо, это не та дистанция, чтобы оценить работу нового тренерского штаба. Однако комментатор заявил, что в игре команды появились определенные нововведения.

Кроме того, Михайлюк подчеркнул, что матчи были разного характера, ведь игры против Полтавы и Кудривки – это проверка на атакующую способность "бело-синих", в частности, создание моментов и забитых мячей.

А матч против Фиорентины был тестом на оборону киевлян и было понятно, что команда будет работать от защиты. Он также отметил, что в чемпионате Украины против Динамо будут играть низким блоком.

В матче с Полтавой там были колоссальные проблемы, там была нереализация, где-то игроки растерянно выглядели, не хватало командного действия, а с Кудривкой было лучше. И мне кажется, причина этого – это интеграция молодых игроков, которых очень хорошо знает Игорь Костюк,

– сказал Михайлюк.

Комментатор выделил Матвея Пономаренко, который забил гол, а также Богдана Редушко. Михайлюк отметил, что на второго уже можно делать ставку, ведь у него хорошая работа с мячом и видение поля.

Также он вспомнил Владислава Захарченко. Михайлюк заявил, что ему понравился защитник надежной работой в обороне.

Что сказал Михайлюк о следующем матче Динамо?

В следующем матче Динамо сыграет против Вереса в УПЛ. Комментатор отметил, что эта игра может стать ключевой для Костюка во главе киевского клуба.

В Лиге Конференций уже Динамо не претендует на выход в следующую стадию. А с Вересом, возможно, это такой судьбоносный поединок для Костюка. Если будет улучшение игры: в плане командных действий, взаимодействия футболистов между собой, то, возможно, его оставят на следующий год работать с командой,

– высказался комментатор.

Однако, если игра команды не станет лучше, то уже в следующем году в Динамо будет новый главный тренер. Михайлюк также отметил, что пока никто не знает, как киевлянам выбраться из кризиса, возможно, нужно будет попрощаться с некоторыми футболистами зимой 2026 года.

Какое положение у Динамо в текущем сезоне?